Yön uutiskooste: Japanilaisluistelija Kei Saito kärysi dopingista, Romar avaa suomalaisten olympiapäivän

Toimittajan mukaan kotietsinnälle ei ollut laillisia edellytyksiä ja poliisin olisi pitänyt saattaa kotietsintä tuomioistuimen arvioitavaksi kolmen päivän kuluessa etsinnästä.

KRP on vaatinut käsittelyä salaiseksi ja katsoo toimineensa laillisesti.

Uutissuomalainen: Poliisi alkaa maksaa metsästäjille virka-avusta

Poliisi ryhtyy maksamaan metsästäjille korvausta virka-avusta, kertoo Uutissuomalainen. Riistanhoitoyhdistyksille aiotaan maksaa suurpetojen karkotuksista ja lopetuksista sekä loukkaantuneiden villisikojen lopetuksista.

Korvaus on tulossa uusiin suurriistan virka-aputehtävien (SRVA) sopimuksiin, joita poliisi tarjoaa riistanhoitoyhdistyksille tämän kevään aikana. Tällä hetkellä poliisi ei maksa metsästäjiltä saamastaan virka-avusta.

Korvaukseksi on suunniteltu 400 euroa tehtävää kohti. Summa on sama kuin se, mitä Vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle on maksettu kadonneen henkilön etsinnästä.

Huoltamo ryöstettiin aseella ja puukolla uhaten Kalajoella



Poliisi etsii Kalajoella huoltamon aseella ja puukolla uhaten ryöstänyttä kaksikkoa.

Aseellinen ryöstö tehtiin maanantai-iltana noin kello 20.50. Epäillyt tekijät saapuivat huoltamolle hieman ennen sulkemisaikaa. He saivat saaliikseen rahaa, tupakkaa ja olutta.

Epäillyt tekijät poistuivat poliisin mukaan paikalta valkoisella Volkswagen-henkilöautolla, jonka oikea ajovalo oli palanut.

Samojen tekijöiden epäillään poliisin mukaan syyllistyneen ryöstöön aikaisemmin illalla Kannuksessa.

Tukholman yliajojen oikeudenkäynti alkaa

Tukholman käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti Drottninggatanin viime vuoden kuorma-autoiskusta. Uzbekistanilaista Rakhmat Akilovia syytetään muun muassa terrorismirikoksesta ja vaaran aiheuttamisesta.

Akilov on asianajajansa välityksellä tunnustanut ajaneensa varastetulla kuorma-autolla ihmisten päälle huhtikuussa. Iskussa kuoli viisi ihmistä ja useita muita loukkaantui.

Oikeudenkäynti Akilovia vastaan jatkuu toukokuulle saakka. Tuomio on määrä julistaa juhannukseen mennessä.

Paikallisviestimet: Etelä-Afrikan johtava puolue päättänyt poistaa presidentin tehtävästään

Etelä-Afrikan paikallismedian lähteiden mukaan maan johtava puolue ANC on päättänyt ryhtyä toimiin, joilla vaaditaan presidentti Jacob Zuman astumista alas maan johdosta.

Paikallisviestimien lähteiden mukaan puolueen toimeenpaneva komitea päätti asiasta maanantaina alkaneessa 13 tuntia kestäneessä kokouksessa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan puolue voi niin sanotusti kutsua presidentin pois tehtävästään, mutta presidentillä ei ole velvoitetta noudattaa käskyä.

Tietoa puolueen toimista ei ole vahvistettu eikä ANC ole kommentoinut asiaa.

Maan poliittinen pattitilanne on pitkittynyt, kun korruptioskandaalien rampauttama Zuma ei ole suostunut väistymään tehtävästään ennen presidenttikautensa päättymistä. (Lähde: AFP)

Pohjois-Korean Kim kehuu Etelä-Koreaa

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on tyytyväinen maansa delegaation vierailuun Etelä-Koreassa Soulin talviolympialaisissa. Pohjois-Korean valtion propagandaa välittävä uutistoimisto KCNA kertoo Kimin kehuneen vaikuttaviksi Etelä-Korean olympiajärjestelyjä ja sitä, miten naapurimaan edustajien vierailua oli priorisoitu.

Pohjois- ja Etelä-Korean välit ovat viime kuukausina olleet kireät Pohjois-Korean ydinohjelman vuoksi, mutta olympialaiset ovat tuoneet maiden välille odottamatonta liennytystä.

Kukaan Pohjois-Korean hallitsijasuvun edustajista ei ollut käynyt Etelä-Koreassa sitten maiden välisen sodan päättymisen, mutta olympialaisdelegaatiossa oli mukana Kimin sisar Kim Yo-jong. Hän välitti Etelä-Korean presidentille Moon Jae-inille veljeltään kutsun vierailla pohjoisessa naapurimaassa. (Lähde: AFP)

Japanilaisluistelija Kei Saito kärysi dopingista

Talviolympialaisiin osallistuva japanilainen kaukalopikaluistelija Kei Saito on kärynnyt dopingista, viranomaiset vahvistavat uutistoimisto AFP:lle. Kyseessä on Etelä-Korean talviolympialaisten ensimmäinen käry.

Japanilainen uutistoimisto Kyodo kertoi jo aiemmin useisiin lähteisiinsä vedoten, että 21-vuotias Saito antoi positiivisen doping-näytteen ennen olympiakisoja. Kyseessä on kaikkien aikojen ensimmäinen japanilaisurheilijan käry talviolympialaisissa.

Kyodon mukaan Japanin olympiakomitean on määrä pitää tiedotustilaisuus tiistaina. (Lähde: AFP)

Romar avaa suomalaisten olympiapäivän, sprinttihiihtäjät kisaavat iltavuorossa



Suomalaisilla on tänään vilkas kisapäivä Pyeongchangin talviolympialaisissa. Jos tuuli on suotuisa, kisapäivän avaa alppihiihtäjä Andreas Romar (kuvassa) alppiyhdistetyssä. Kilpailumuotoon kuuluvat syöksy ja pujottelu.

Ulkolajeista ohjelmassa ovat myös lumilautailun miesten lumikourun karsinta, johon osallistuu kolme suomalaista, sekä paikallista aikaa vasta iltamyöhään hiihdettävä maastohiihdon sprintti. Siinä on mukana kahdeksan suomalaista.

Naisten jääkiekossa Suomi haastaa neljä peräkkäistä olympiakultaa voittaneen Kanadan.

Markkanen Bullsin paras pistemies niukassa kotivoitossa Orlando Magicista

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen Chicago Bulls on palannut voittokantaan päihittäessään Orlando Magicin 105–101.

Markkanen oli joukkueensa paras pistenikkari tehdessään ottelussa 21 pistettä ja kahmiessaan kahdeksan levypalloa. Kotiottelun avauspisteistä vastannut Markkanen nakutti puoliaikaan mennessä 13 pistettä.

Voitto oli lähellä livetä Bullsilta, kun joukkue menetti johtonsa ottelun viimeisillä minuuteilla Magicin noustessa tasoihin 101–101. Voittolukemat peliajan lopulla nikkaroi Zach LaVine.

Voitto oli tervetullut, sillä aiemmasta yhdeksästä ottelustaan Bulls hävisi kahdeksan.