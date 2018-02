Sipilä perhevapaakiistelystä: Kyllä tästä selvitään, vaikka somessa mätkitään

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) arvioi kariutuneen perhevapaauudistuksen kohtaloa tiistaina sanoen, että asiaan on palattava hallitusneuvottelujen kautta.

Sipilän mukaan uudistukselle oli asetettu kovat tavoitteet ja odotukset työllisyysvaikutusten osalta. Lisäksi lähtökohta oli pääministerin mukaan se, että julkisen talouden kustannukset eivät nouse ainakaan paljon.

– Nyt se on selvää, että tämän uudistuksen hintalappu on aika kova. Ja kun uudistuksen hintalappu on kova, kyllä sen paikka on silloin hallitusneuvotteluissa, kun puhutaan pysyvästä julkisen talouden menojen lisäämisestä.

Sipilä uskoo, että keskustan, kokoomuksen ja sinisten muodostama hallitus jatkaa marssiaan perhevapaista syntyneestä kiistasta huolimatta.

– Kyllä tästä selvitään, Sipilä sanoi.

Keskustajohtajan mukaan hallituspuolueiden keskuudessa sosiaalisessa mediassa käyty tunteikas perhevapaakiistely ei silti paranna tilannetta.

– Ei tämä some-mätkintä tietenkään sille (hallitusyhteistyölle) hyvää tee, mutta ehkä tällaistakin tunteenpurkausta tarvitaan välillä. Jostakin syystä tämä uudistus herättää aika paljon tunteita, Sipilä arvioi toimittajille.

Seuraavat eduskuntavaalit ovat tällä tietoa ensi vuoden huhtikuussa.

Valtiovarainministeri, kokoomusjohtaja Petteri Orpo ei kommentoinut perhevapaa-asiaa tiistaina STT:lle.

Esillä oli merkittävä leikkaus kotihoidon tukeen

Perhevapaaneuvotteluiden loppuvaiheessa pöydällä oli tiettävästi ainakin malli, joka olisi leikannut kotihoidon tukea lapsen kolmannen ikävuoden osalta, poistanut yli kolmivuotiaan sisarkorotuksen ja poistanut kolmannen vuoden osalta tulosidonnaisen hoitolisän. Lapsen kolmannen ikävuoden kotihoidon tuki olisi leikkaantunut nykyisestä 340 eurosta noin 140 eurolla.

Mallin arvioitu työllisyysvaikutus oli 1 300 henkilötyövuotta, kun kotihoidon tuen leikkaaminen ja äitiysrahan aloituksen myöhentäminen olisivat ohjanneet naisia työmarkkinoille, mutta toisaalta isien päivärahan pidentäminen olisi tuonut isiä kotiin. Mallissa isän vanhempainvapaa olisi tuplaantunut nykyisestä reiluun neljään kuukauteen. Äidille olisi tullut samanpituinen kiintiö, ja lisäksi vanhempien jaettavaksi 5 kuukauden jakso.

Malleja riittää, keskustelu voi lämmetä vaalien lähetessä

Perhevapaiden remontin voi odottaa nousevan keskeiseksi vaaliteemaksi. Puolueet ovat esitelleet ahkerasti omia mallejaan viimeisen puolentoista vuoden aikana.

Mallit vaihtelevat sen mukaan, miten tiukasti ansiosidonnaista vapaata oltaisiin kiintiöimässä äidille ja isälle ja miten paljon perheille jätettäisiin vapautta päättää itse vapaiden käytöstä.

Esimerkiksi kokoomus ja SDP voisivat hyvinkin löytää tästä yhteisen sävelen, sillä kumpikin on esittänyt kolmen kuukauden kiintiöimistä sekä äidille että isälle yhteensä vuoden mittaisesta ansiosidonnaisesta kaudesta. Vihreät kiintiöisi ronskimmin eli 5 kuukautta kummallekin vanhemmalle ja sama määrä vapaasti jaettavaksi.

Perussuomalaiset taas jättäisi vapaasti valittavaksi 9 kuukautta ja kiintiöisi kummallekin vanhemmalle 3 kuukautta.

Kotihoidon tukeen puolueet ovat esittäneet muutoksia suuntaan ja toiseen.

Esimerkiksi vihreät ja kokoomus ovat esitelleet samantyyppistä ajatusta kotihoidon tuen korvaamisesta lyhyempikestoisella hoitorahalla, jota voisi käyttää myös puolitettuna osa-aikatyön ohessa, jolloin se kestäisi kauemmin.