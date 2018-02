Eduskunta- ja EU-vaalien yhdistämisessä ei edetty – keskustan puoluesihteeri pettyi SDP:n joustamattomuuteen

Puolueet eivät päässeet keskiviikkona yksimielisyyteen siitä, että kevään 2019 eduskunta- ja EU-vaalit yhdistettäisiin. Keskusta on ajanut vahvasti sitä, että vain kuuden viikon välein pidettävät vaalit yhdistettäisiin samalle päivämäärälle. Keskustan puoluesihteerin Jouni Ovaskan mukaan asia ei kuitenkaan edennyt puoluesihteerien kokouksessa.

– Olen erittäin pettynyt siinä suhteessa, että puolueet eivät pystyneet liikkumaan niistä näkökannoista, joita heillä alun perin on ollutkin. Lähinnä tämä nyt koskee SDP:tä, jonka olisin toivonut vielä lähtevän tähän mukaan, Ovaska kertoi STT:lle.

– Yksi puolue saa nyt pidettyä lähestulkoon koko Suomea pihtiotteessa.

Eduskuntavaalit on tarkoitus pitää 14. huhtikuuta ja europarlamenttivaalit toukokuun lopulla.

– Se ei palvele kansalaisia, palvele puolueita eikä nähdäkseni myöskään kansanvaltaa. Erittäin suuri pelko on, että eurovaalien äänestysprosentti jää todella alhaiseksi, Ovaska sanoi.

Ovaskan mukaan yhdistämisen vastustajat ovat perustelleet kantaansa budjettiteknisillä syillä sekä sillä, että Suomen EU-puheenjohtajuuskausi alkaa heinäkuussa 2019.

– Ne syyt eivät ole läheskään niin painavat kuin nämä, jotka liittyvät äänestysaktiivisuuteen ja siihen, että pystytään vaalit nostamaan kunnolla agendalle ja että myös EU-asiat pysyvät keskustelussa. Jos EU-vaalit ovat erillään, ne jäävät hallitusneuvotteluiden varjoon, Ovaska painottaa.

– Jos siitä joiltakin ihmisiltä tai tietyiltä osastoilta kesälomat saattavat heinäkuulta palaa, se on kuitenkin sen arvoista.

Asian eteneminen on nyt oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) käsissä. Vaalipäivän muuttamista yhdeksikin kertaa on perinteisesti pidetty niin isona poliittisena päätöksenä, että siihen on haettu laajaa tukea puolueilta.