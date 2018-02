Yön uutiskooste: Florian kouluampumisessa kuoli ainakin 17, epäiltynä koulun entinen oppilas

Floridan kouluampumisessa kuoli ainakin 17

Yhdysvalloissa Floridassa tapahtuneessa kouluampumisessa on kuollut ainakin 17 ihmistä. Kuolonuhrien määrästä kertoi paikallispoliisi varhain tänään Suomen aikaa.

Kaksitoista kuolonuhreista ammuttiin koulurakennuksessa, kaksi aivan rakennuksen ulkopuolella ja yksi kauempana kadulla, Guardian uutisoi poliisin kertoneen. Kaksi kuolonuhreista menehtyi sairaalassa.

Lisäksi useita uhreja on hoidossa sairaalassa. Guardian kertoo, että tuoreimman tiedon mukaan viiden ihmiset vammat ovat hengenvaarallisia. Lisäksi hoidettavana on kymmenen ihmistä, joiden vammat eivät ole hengenvaarallisia.

Ampuminen tapahtui Marjory Stoneman Douglas -yläkoulussa Parklandin kaupungissa eilen illalla Suomen aikaa.

Floridan kouluampumisen kuolonuhreista 12 on tunnistettu

Yhdysvaltain Floridan kouluampumisessa kuolleista 12 on tähän mennessä tunnistettu, kertoo sheriffi Scott Israel. Tunnistettujen kuolonuhrien nimiä ei kerrota julkisuuteen ennen kuin heidän omaisensa on tavoitettu.

Lehdistötilaisuudessa puhunut sheriffi kuitenkin kertoi, että kuolleiden joukossa on muun muassa koulun jalkapallovalmentaja.

Sheriffin kommenteista uutisoi Guardian.

Floridan kouluampumisesta epäilty on 19-vuotias koulun ex-oppilas

Yhdysvaltain Floridassa tapahtuneesta kouluampumisesta epäillään koulun entistä oppilasta, kertoo poliisi. Epäilty on 19-vuotias mies. Hänet oli poliisin mukaan erotettu ampumisen kohteeksi joutuneesta koulusta kurinpidollisista syistä.

Epäilty saatiin ampumisen jälkeen kiinni koulun alueen ulkopuolelta. Hän on poliisin hallussa.

Kouluviranomaisten mukaan koulu ei saanut minkäänlaista ennakkovaroitusta veriteosta.

Leijonat aloittaa Saksa-ottelulla, Pyeongchangissa kiireinen suomalaispäivä

Miesten jääkiekkomaajoukkue pääsee Pyeongchangissa viimein tositoimiin, kun olympiaturnaus alkaa Saksan kohtaamisella. Ottelu alkaa Suomen aikaa jo kello 5.10.

Torstai on vilkkaimpia suomalaispäiviä olympiakisoissa, sillä Leijonien lisäksi naisten jääkiekkomaajoukkue kohtaa venäläisten olympiaurheilijoiden OAR:n, ja eri lajeihin osallistuu tusina yksilöurheilijaa.

Mitalitoiveita on taas ainakin naisten ampumahiihdossa ja naisten maastohiihdossa.

Helsingin vialliset väestönhälyttimet kytketty pois päältä - vian korjaamista jatketaan aamusta

Helsingissä keskiviikkoiltana turhia hälytyksiä aiheuttaneet väestönhälyttimet on kytketty pois käytöstä, kertoo päivystävä palomestari Vesa Berg. Vian korjaamista jatketaan aamusta.

Berg kertoo, että tämänhetkisen tiedon mukaan vian taustalla ovat huoltotyöt.

Pelastuslaitos sai eilen alkuillasta ilmoituksia Viikin ja Pihlajamäen alueella kuullusta äänestä. Myöhemmin vika toistui muuallakin Pohjois-Helsingin alueella. Pelastuslaitoksen mukaan alueella ei ollut vaaraa.

Uutissuomalainen: Työministeri Lindström haluaa Suomeen yhteiskuntasopimuksen

Työministeri Jari Lindström (sin.) haluaa Suomeen yhteiskuntasopimuksen, kertoo Uutissuomalainen.

Lindström moittii edeltäjäänsä Lauri Ihalaista (sd.) sitä, että tämä ei vienyt eteenpäin mitään uudistusta, jota työmarkkinajärjestöt eivät hyväksyneet.

Työllisyysaste on nostettava jopa 80 prosenttiin, jos hyvinvointiyhteiskunta halutaan pitää pystyssä ilman lisävelkaantumista, Lindström sanoo Uutissuomalaiselle.

Lindströmin mukaan on tehtävä yhteiskuntasopimus siitä, miten toimitaan. Hän perää puhumista isoista asioista, kuten yleissitovuudesta ja irtisanomissuojasta.

Savon Sanomat: EU-uudistus voi viedä nimitaulut porraskäytävistä

Taloyhtiöiden porraskäytävien nimitauluista saatetaan luopua, uutisoi Savon Sanomat.

Syynä on EU:n yleinen tietosuoja-asetus, jota sovelletaan jäsenvaltioissa sellaisenaan 25. toukokuusta alkaen. Silloin tulee pohdittavaksi, onko rappukäytävän nimilappu henkilörekisteri, sanoo apulaispäälakimies Kristel Pynnönen Kiinteistöliitosta. Linjausta asiasta ei vielä ole.

Muissa Euroopan maissa ei käytetä taloyhtiöiden porraskäytävänimitauluja.

Abit pääsevät penkkariajelulle pikkupakkasessa

Lukionsa päättävät abiturientit juhlivat tänään koulutyön päättymistä penkinpainajaisissa.

Monilla lukiopaikkakunnilla juhlintaan kuuluu olennaisena osana penkkariajelu ja karkkien heittely. Ajelulle päästään raikkaassa talvikelissä, sillä Ilmatieteen laitos ennustaa liki koko maahan pakkaslukemia.

Abien lukuloma päättyy 12. maaliskuuta, kun ylioppilaskirjoitukset jatkuvat äidinkielen esseekokeella.

Professori Valtaoja valitsee Finlandia-palkittavan sarjakuvan

Sarjakuva-Finlandia-tunnustuspalkinto jaetaan ensi viikon perjantaina Tampere Kuplii -sarjakuvafestivaalilla. Ehdokkaaksi oli tällä kertaa asetettu 54 sarjakuva-albumia, joista festivaalin valintalautakunta karsi kymmenen kärkiehdokasta. Näiden kymmenen albumin joukosta voittajan valitsee avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja.

Voittaja-albumin tekijä tai tekijät palkitaan 5000 eurolla.

Nelihenkisen valintalautakunnan mukaan ehdokkaiden taso oli jälleen kerran korkea ja karsinnan tekeminen siksi vaikeaa. Viime vuonna julkaistiin noin 90 kotimaisin voimin toteutettua sarjakuva-albumia.

Raportti: Syyria, Afganistan ja Somalia lapsille vaarallisimpia konfliktimaita

Maailmanlaajuisesti joka kuudes lapsi elää konfliktien vaikutusalueilla, käy ilmi Pelastakaa Lapset -järjestön raportista. Järjestö arvioi, että konflikteista kärsivillä alueilla asuu ainakin 357 miljoonaa lasta. Lukumäärä on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmeninä.

Raportin mukaan vuonna 2016 lapsille vaarallisimmat konfliktimaat olivat Syyria, Afganistan ja Somalia.

Järjestö kertoo, että konfliktialueilla lapsiin kohdistuu monella tavalla aiempaa enemmän riskejä. Taisteluja käydään tiheästi asutuilla alueilla, ja lapset joutuvat esimerkiksi pommitusten uhreiksi.

YK:n seurannan mukaan konflikteissa tapettujen ja vammautuneiden lasten lukumäärä on moninkertaistunut sitten vuoden 2010.

WP: Senaattoriryhmä sopuun maahanmuutosta - senaatin määrä äänestää paketista torstaina

Yhdysvalloissa republikaaneista ja demokraateista koostuva ryhmä on päässyt sopuun maahanmuutosta, uutisoi Washington Post. Ryhmän aikaansaamassa ehdotuksessa 1,8 miljoonalle nuorelle siirtolaiselle myönnettäisiin virallinen asema ja Meksikon rajavalvontaan suunnattaisiin 25 miljardia dollaria seuraavan vuosikymmenen aikana.

Senaatin on määrä äänestää aikaansaadusta ehdotuksesta torstaina. Lisäksi senaatin on määrä samana päivänä äänestää republikaanisenaattori Chuck Grassleyn laatimasta maahanmuuttopaketista, jonka presidentti Donald Trump on kehottanut senaattia hyväksymään. Senaatin demokraatit ovat puolestaan ilmaisseet vastustavansa ehdotusta tiukasti.