Valepoliisien tekemät huijaukset lisääntyvät nopeasti – ikäihmiset saadaan paljastamaan pankkitietoja luomalla kiireen tuntu

Huijarit vievät suomalaisilta yhä enemmän rahaa esiintymällä valepoliiseina. Viime vuonna rikosilmoituksia virkavallan anastuksista ja siihen liittyvistä rikosepäilyistä tehtiin Suomessa 980 ja tänä vuonna jo lähes sata.

Sisä-Suomen poliisi on tutkinut huijauksia useita kuukausia. Vyyhtejä on tällä hetkellä aktiivisessa tutkinnassa neljä. Vangittuna on ollut kuusi ihmistä ja kiinni otettuna tai pidätettynä parikymmentä, kertoo rikosylikomisario Jari Kinnunen. Hänen mukaansa kaikkia epäiltyjä ei ole vielä tavoitettu.

Vangittuna on edelleen kolme ihmistä, jotka ovat poliisin mukaan päätekijöinä yhdessä rikosvyyhdeistä. Nuorin heistä on vähän yli kaksikymppinen nainen. Vangitut ovat suomalaisia.

– Vain yhdellä ei ole ollut rikosrekisteriä ennestään, Kinnunen kertoo.

Heikoin lenkki on ihminen

Huijauksissa on poliisin mukaan onnistuttu viemään suuria summia rahaa. Esimerkiksi esitutkinnassa pisimmälle ehtineessä jutturyppäässä on viety lähes satatuhatta euroa neljältä uhrilta. Tässä vyyhdissä on vähintään 15 epäiltyä.

Poliisi ehti jäädyttää tileille rahaa noin 11 000 euroa. Lisäksi saatiin takaisin noin 8 000 euroa käteistä rahaa, kultakoruja noin 7 000 euron arvosta ja kaksi henkilöautoa.

Tutkinnassa on valepoliisijuttuja ympäri Suomen. Esimerkiksi Keski-Suomessa tutkitaan laajaa juttukokonaisuutta.

Huijari voi esiintyä poliisina ja urkkia verkkopankkitunnuksia tai pankkikortin pin-koodia. Suomessa pankkitili on hyvin suojattu. Ongelma ei Kinnusen mukaan johdu järjestelmästä, mutta heikkona lenkkinä on ihminen. Järjestelmät voidaan ohittaa yhdellä puhelinsoitolla.

– Suojattuihin tietoihin päästään valikoimalla helppoja uhreja. Yleensä he ovat iäkkäitä ihmisiä. Heille luodaan illuusio ja pakkotila kiireestä. Pelotellaan, että juuri nyt säästöt häviävät. Manipulaattorit eivät aina onnistu huijauksissa, mutta liian monta kertaa, kertoi Kinnunen Sisä-Suomen poliisin tiedotustilaisuudessa torstaina.