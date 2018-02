Peruskouluihin tarvitaan yksilöllisempää opetusta, linjaavat kasvatusalan asiantuntijat. Peruskoulujen omaksuma käsitys tasa-arvosta on vanhentunut, sanoo professori Jouni Välijärvi Jyväskylän yliopistosta.

– Nykyisen peruskoulun peruskivenä on se, että opetus on kaikille sama ja yhteinen. Tämä ei meidän näkökulmasta enää riitä. Me olemme nyt hyvin erilaisessa tilanteessa kuin 70-luvulla, kun tämä rakennelma luotiin.

Välijärvi kuuluu opetusministeriön asettamaan asiantuntijaryhmään, jonka tehtävänä on ollut pohtia peruskoulun uudistamista. Ryhmä luovutti linjauksensa opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok.) tänään.

Tasapäistävä opetus vie Välijärven mukaan oppilaiden motivaation. Viime vuosina on herätty myös siihen, että poikien ja tyttöjen väliset osaamiserot ovat revenneet suureksi.

Välijärven mielestä koulujen tulisi ottaa paremmin huomioon oppilaiden erilaiset taustat ja tarjota yksilöllisiä tapoja oppimiseen.

– Jos jollakin on joissakin aineissa ongelmia, ei välttämättä ole paras ratkaisu, että hän menee sen ryhmän mukana, jonka kanssa on sattunut kouluun tulemaan.

Oppilaat voisivat myös suunnata enemmän koulujen ulkopuolelle, ja teknologiaa voisi hyödyntää paljon nykyistä enemmän.

– Me vieläkin puhutaan siitä, saako teknologia tulla sinne luokkaan. Koko kysymys on epämielekäs. Nuoret ovat syntyneet ihan toisenlaiseen maailmaan.

Välijärven mielestä suomalaiset ovat innovatiivisia teknologian kehittämisessä, mutta luovuus loppuu, kun teknologiaa pitäisi ryhtyä hyödyntämään.