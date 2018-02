Krooninen kipu on piinannut joensuulaista Riinaa, 41, kohta vuosikymmenen ajan - "Opettanut elämään hetkessä"

Niittylahdessa asuva Riina Laitinen , 41, on ollut kipujen takia poissa työelämästä useita vuosia. Krooninen kipu on vaivannut häntä jo kahdeksan vuoden ajan. Osa kivuista johtuu synnynnäisistä rakennevioista, osa sairauksista ja epäonnistuneista leikkauksista.

Kipujen takia Laitinen on ollut poissa työelämästä useita vuosia. Kahdesti hän on yrittänyt töihinpaluuta mutta joutunut kummallakin kerralla pettymään.

– Hyviä päiviä voi olla kaksi tai kolme viikossa. Sitten taas sukellan, Laitinen kuvailee olotilaansa.

Kaunistautuminen ja kodin laittaminen ovat terapian ohella hänelle tärkeitä keinoja selviytyä vaikeuksista, joita hänen kohdalleen on muutamassa vuodessa osunut enemmän kuin monelle koko elämän aikana.

– Se on mennyt siihen, että osatyöpäivän jälkeen olen maannut loppupäivän sängyssä migreenin kourissa. Ei siinä ole mitään järkeä, Laitinen toteaa.

Viime vuonna asennettu kipustimulaattori on Laitisen mukaan tuonut hänelle arkielämän takaisin. Stimulaattori on helpottanut kipuja niin paljon, että uusi työkokeilu on suunnitteilla kevääksi.

Laitinen ei kuitenkaan etukäteen aseta sille suuria odotuksia, jotta mahdollinen pettymys ei olisi niin suuri.

– Menen avoimin mielin, en hirveästi suunnittele. Muutenkin kipu on opettanut elämään hetkessä.

