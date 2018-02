"Uhkailua ja velanperintää" - Poliisi: Huulen alla pullottaa yhä useammalla lapsella

Nuuskan käyttö on Suomessa vielä toistaiseksi sallittu ajanviete, myyminen tai muu välittäminen sen sijaan ei. Joensuun nuorisopoliisit ovat joutuneet todistamaan, että lasten nuuskankäyttö on viime aikoina lisääntynyt huolestuttavasti - enää ei ole kyse pelkästään urheiluseurojen ongelmasta, Itä-Suomen poliisi kirjoittaa Facebookissa.

- Kun voi melkoisella varmuudella päätellä, etteivät hieman yli kymmenvuotiaat lapset käy ostamassa käyttönuuskaansa esimerkiksi Ruotsin puolelta, kotimaassa tapahtuvan välittämisen ja myymisen täytyy olla melko laajamittaista.

- Välitys voi tapahtua kaverilta kaverille tai isommilta pienemmille. Uskoisin, että taustalla vaikuttaa myös isomman luokan välittäjiä, ja nuuskan myyminen laajamittaisesti lienee melko tuottoisa bisnes, sillä sitä tuntuu haluavan aikuisten lisäksi myös lapset, "Kimmo"-poliisi kirjoittaa.

Johtuneeko lasten kiinnostus nuuskaan osin myös siitä, että siitä ei jää hajuhaittoja toisin kuin tupakasta, ja kiinnijäänti vanhemmille ei ole sen vuoksi ihan niin varmaa? poliisi pohtii.

- Pohjois-Karjalasta ei taida löytyä sellaista yläkoulua, josta nuorisopoliisit eivät olisi saaneet vihjeitä siitä, että koululaisten keskuudessa välitetään ja myydään nuuskaa. Tavatonta ei ole, että vihjeitä tulee myös ala-asteilta sekä yksittäisiltä vanhemmilta ja muilta viranomaisilta.

Poliisin mukaan valitettavan harva tapaus on päätynyt poliisille esitutkintaan asti, sillä vihjeet ovat olleet melko epämääräisiä, ja voidaan puhua piilorikollisuudesta.

- Tämä epämääräisyys voi johtua osin myös siitä, että vihjeiden mukaan nuuskan myyntiin on sisältynyt myös uhkailuja ja velanperintää niin kuin "vakavampienkin" aineiden kohdalla on ollut tyylinä.



Yksittäisiä nuuskaan liittyviä juttuja on tutkittu tai tutkittavana viime kuukausien aikana, ja rikosnimikkeinä ovat olleet tapauksesta riippuen esimerkiksi tupakan myyntirikos, veropetos ja laiton tuontitavaraan ryhtyminen, poliisi luettelee.

- Rikoksesta epäiltynä on pääasiassa ollut niukin naukin 15 vuotta täyttäneitä nuoria. Rangaistusmaksimia tuijottaen kyse ei ole vakavista teoista, mutta kun otetaan huomioon epäillyn maksettavaksi lankeavat veroseuraamukset ja rikoshyöty, rangaistus kokonaisuudessaan kirpaisee varmasti.



- Tämä viesti toimikoon vanhemmille herätteenä siitä, että seuraisitte tätäkin ongelmaa kotioloissa ja puuttuisitte siihen tarvittaessa. Nuuska on savuketta huomattavasti voimakkaampi päihdyttävä aine, ja vaikka se voi kalskahtaa korvaan kliseiseltä, niin siitä huolimatta totean, että nuuskan kautta on matalampi kynnys siirtyä muihin aineisiin oli ne mitä lajia hyvänsä, poliisi korostaa.