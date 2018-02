Tuleeko Lapista seuraava Islanti?

Saariselän Kaunispäältä avautuvat maisemat kimmeltävät pilvettömältä taivaalta hehkuvassa keskipäivän auringossa. Islantilaisnäyttelijä Joi Johannsson kuvaa maisemia perheelleen puhelimella. Vaikka hänelle talvi ja lumi on tuttua, hän on innoissaan.

– Aion huomenna suksille. Ei tuule yhtään, ihan mahtavaa!

Lunta ja metsää on silmänkantamattomiin. Luonnon läsnäolo on vahva, vaikka rinteessä on laskijoita ja kameraryhmä valmistautuu vieressä seuraavaan otokseen.

Kun Johannssonin tauko päättyy, samoja tunnelmia tallentuu suomalais-saksalaisena yhteistuotantona tehtävään Artic Circle -rikossarjaan. Se saa ensi-iltansa Elisa Viihteellä loppuvuodesta nimellä Ivalo ja on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta jo nyt.

Suomi ei ole loistanut kansainvälisten menestyselokuvien tai sarjojen kuvaamispaikkana – ainakaan toiseksi. Viime vuoden alusta meillä otettiin käyttöön valtion rahoittama audiovisuaalisen alan tuotantokannustinjärjestelmä, jollaisia on myös monissa muissa maissa. Sen kautta voi saada takaisin neljänneksen Suomessa syntyneistä tuotantokustannuksista.

Nyt Lapissa kuvataan enemmän kuin koskaan, ja globaaleja trendejä ovat samaan aikaan aitous, puhtaus, lähiruoka ja luontoelämykset. Revontulien ja yöttömien öiden Lapilla onkin nyt käsillään tuhannen taala paikka käsillä, sillä tutkimusten mukaan suosittujen elokuvien ja tv-sarjojen kuvauspaikat ovat myös suosittuja matkakohteita.

Niin kutsutun ruututurismin (engl. screen tourism) vaikutuksesta matkailun kasvu kuvauskohteissa voi olla kymmeniä tai jopa satoja prosentteja.

Lisääntyneet turistivirrat tarkoittavat myös lisää kuvauskohteisiin jätettyä rahaa. Iso-Britanniassa tehdyissä tutkimuksissa ruututurismin taloudellinen arvo vuonna 2014 oli yhteensä 110–160 miljoonaa euroa.

Euroopassa tuotantokannustinjärjestelmiä on käytössä yli 20 maassa. Yksi maista on Islanti, joka on tehnyt vuosia töitä houkutellakseen elokuva- ja televisiotuotantoja. Saarella on kuvattu muun muassa supersuosittua Game of Thrones -sarjaa.

Sitä pidetään yhtenä merkittävänä tekijänä sille, että ulkomaalaisten turistien määrä saarella kasvoi vuoden 2011 runsaasta puolesta miljoonasta yli miljoonaan turistiin jo vuonna 2015.

Game of Thrones -efekti näkyy muissakin kuvauskohteissa. jo vuonna 2016 aikakauslehti Director uutisoi sarjan siivittäneen Pohjois-Irlannin taloutta noin 125 miljoonalla eurolla.

Game of Thrones on esimerkki tuotannosta, jossa maisemat ovat iso osa tarinaa. Siinä myös Suomen Lapilla on paljon annettavaa.

– Meillä on aidosti neljä vuodenaikaa: lunta marraskuusta toukokuulla ja aurinkoa neljä kuukautta 24/7. Alueen monipuolisuus on ollut hämmästyksen aihe kansainvälisille tuotantoryhmille, kertoo House of Laplandin markkinointipäällikkö Kristiina Werner.

Tuotantojen kannalta iso merkitys on myös sillä, että Lapissa on viisi lentokenttää ja moniin erämaakohteisiinkin pääsee tietoverkoston ansioista autolla parissa tunnissa. Siinä Lappi hakkaa esimerkiksi Kanadan.

Suomi on aiemmin jäänyt tuotantopaikkana kuitenkin monen muun jalkohin, koska kannustinjärjestelmää ei ollut. Nyt sen vaikutukset näkyvät jo ensimmäisen vuoden jälkeen.

Wernerin mukaan Lappiin on suunnitteilla 12 pitkän elokuvan ja viiden draamasarjan kuvaukset. Osa niistä on jo tuotannossa.

– Meillä on maana valmius myös isoihin, James Bondin tai Game of Thronesin kokoisiin tuotantoihin, Werner sanoo.

Tuotannot jättävät Lappiin nyt noin 1,5 miljoonaa euroa. Werner uskoo, että ruutumatkailu tulee näkymään myös Lapsissa.

– Lapin matkailu kasvaa muutenkin yli 10 prosentin vuositahtia, mutta silti ruudulla nähdyillä paikoilla on iso merkitys. Erään tutkimuksen mukaan 45 miljoonaa ihmistä valitsee matkakohteensa sen mukaan, mikä on nähnyt televisiossa tai elokuvissa.