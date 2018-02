Yön uutiskooste: Tiedustelulakien käsittely alkaa, yhä useampi nuori saa psykiatrista hoitoa

Eduskunta aloittaa tiedustelulakien käsittelyn

Eduskunta aloittaa tiedustelulakien käsittelyn lähetekeskustelulla iltapäivän täysistunnossa.

Uudistuksessa siviili- ja sotilastiedusteluviranomaiset ovat saamassa valtuudet tehdä tiedustelua ilman rikosepäilyä. Edellytyksenä olisi, että tiedustelun avulla voidaan saada tietoa kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavasta toiminnasta.

Lakipaketin läpiviemiseksi tarvitaan muutoksia perustuslain viestisalaisuutta koskeviin säännöksiin.

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku alkaa

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen alkaa tänään. Haku jatkuu maaliskuun 13. päivään asti.

Kevään yhteishaussa haetaan syksyllä alkavaan koulutukseen. Valintojen tuloksista ilmoitetaan kesäkuussa.

Kevään yhteishaun jälkeen mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja voi hakea oppilaitosten järjestämissä jatkuvissa hauissa.

Lännen Media: Nuorten määrä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa kasvanut huomattavasti

Psykiatrista erikoissairaanhoitoa saaneiden nuorten määrä on kasvanut rajusti lähes koko maassa, kertoo Lännen Media sairaanhoitopiireistä saamiensa tietojen perusteella. 13–17-vuotiaita nuoria on tullut hoitoon lisää erityisesti muutaman viime vuoden aikana.

Lähetteiden määrä on kasvanut huomattavasti esimerkiksi Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Esimerkiksi Uudellamaalla jo lähes joka kymmenes 13–17-vuotias nuori oli viime vuonna psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakas, Lännen Media kertoo.

Nuorisopsykiatrit ovat ihmeissään, mistä nopea muutos johtuu.

Tukholman oikeudenkäynnissä kuullaan kuorma-autoiskun syytettyä

Tukholmassa alkaa tänään viimevuotisesta kuorma-autoiskusta syytetyn kuuleminen oikeudenkäynnissä.

Rakhmat Akilov on asianajajansa välityksellä myöntänyt oikeudelle syyllistyneensä terrorismirikokseen, terrorismirikoksen yritykseen sekä vaaran aiheuttamiseen. Hän ei aio vastustaa vaadittua vankeustuomiota ja sitä seuraavaa karkotusta Ruotsista. (Lähde: TT)

YK vaatii siviileihin kohdistuvien pommituksien loppuvan välittömästi Syyrian Ghoutassa

Syyrian itäisen Ghoutan pommitukset kohdistuvat siviileihin ja niiden on loputtava välittömästi, vaatii YK:n Syyrian kriisin humanitaarisen avun koordinaattori Panos Moumtzis.

Moumtzisin mukaan humanitaarinen tilanne alueella on lähdössä käsistä.

Pommituksissa on kuollut arvioiden mukaan lukuisia ihmisiä. Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan pelkästään maanantaina alueella kuoli 77 ihmistä.

Presidentti Bashar al-Assadin hallinto on tässä kuussa kiihdyttänyt pommituksiaan Damaskoksen lähellä sijaitsevalla kapinallisalueella, jota hallitus on piirittänyt vuodesta 2013. (Lähde: AFP)

CNN: Mueller on nyt kiinnostunut myös Trumpin vävyn yrityksen rahoituskuvioista

Erikoissyyttäjä Robert Mueller on laajentanut tutkintaansa nyt myös Jared Kushnerin yrityksen rahoituskuvioihin. CNN:n lähdetietojen mukaan Mueller on kiinnostunut Kushnerin pyrkimyksistä saada yritykselleen rahoitusta ulkomaisilta sijoittajilta sinä aikana, kun Yhdysvalloissa vaihtui presidentti. Jared Kushner on presidentti Donald Trumpin vävy.

Mueller johtaa FBI:n Venäjä-tutkintaa, joka on muun muassa keskittynyt Venäjän sekaantumiseen vuoden 2016 presidentinvaaleissa ja siihen, juonitteliko Venäjä Trumpin kampanjakoneiston kanssa vaalien aikana.

Perun armahdettu ex-presidentti joutunee oikeuden eteen kuuden maanviljelijän kuoleman takia

Perulainen tuomioistuin on määrännyt maan armahdetun ex-presidentin Alberto Fujimorin oikeuden eteen. Oikeudenkäynti koskee tapahtumia, jossa kuoli kuusi maanviljelijää vuonna 1992. Oikeuden mukaan ex-presidentin saama armahdus ei suojele häntä tältä rikokselta.

Presidentti Pedro Pablo Kuczynski armahti Fujimorin jouluaattona terveyssyihin vedoten. Ex-presidentti oli tuomittu muun muassa ihmisoikeusloukkauksista 25 vuodeksi vankeuteen. Kovaotteinen ja itsevaltainen Fujimori toimi Perun presidenttinä vuosina 1990–2000. (Lähde: AFP)

Leijonat pyrkii Kanadaa vastaan, yhdistetty kärkkyy mitalivauhtia

Leijonat tavoittelee miesten jääkiekon olympiaturnauksessa puolivälieräpaikkaa, kun joukkue kohtaa Pyeongchangissa pudotuspelien avauskierroksella Etelä-Korean. Kello 14.10 Suomen aikaa alkavan ottelun voittaja jatkaa keskiviikkona Kanadaa vastaan.

Suomalaisia on tänään myös yhdistetyssä ja ampumahiihdossa. Yhdistetyn kilpailu alkaa kello 12 suurmäessä ja jatkuu kello 14.45 kymmenen kilometrin hiihdolla. Kahden naisen ja kahden miehen sekaviesti alkaa kello 13.15.

Leijonien kokoonpanoon muutoksia Etelä-Korea-peliin

Oskar Osala nousee pelaavaan kokoonpanoon, kun Leijonat kiekkoilee olympialaisissa pudotuspelin Etelä-Koreaa vastaan tiistaina. Osala ottaa keskushyökkääjän paikan kentällisestä, jossa laidoilla viilettävät Mika Pyörälä ja Sakari Manninen.

Osalan tapaan aiemmissa otteluissa pelaavan kokoonpanon ulkopuolella ollut hyökkääjä Marko Anttila saanee myös peliaikaa Etelä-Korea-pelissä. Päävalmentaja Lauri Marjamäen mukaan Anttilaa kierrätetään eri kentällisissä.

Jani Lajunen on kokoonpanon ulkopuolella.

Laukkanen ja Pärmäkoski kisaavat pariviestin

Ampumahiihtäjä Mari Laukkanen ja kahden pronssin Krista Pärmäkoski hiihtävät Pyeongchangin pariviestin yhdessä huomenna. Kilpailu hiihdetään vapaalla hiihtotavalla.

Laukkasta on ennakoitu pariviestin vahvuuteen pitkin talvea, ja suunnitelma piti. Hän jättää tänään kilpailematta ampumahiihdon sekaviestin.

Miesten pariviestissä Suomen kaksikko on Ristomatti Hakola ja Martti Jylhä. Valinta tarkoittaa, että Hakola on tervehtynyt sunnuntain 4x10 kilometrin viestihiihdon estäneestä flunssasta.

Toivanen avaa ampumahiihdon sekaviestin

Suomen sekaviestijoukkueessa olympiakisojen ampumahiihdossa kilpailevat tänään Laura Toivanen, Kaisa Mäkäräinen, Tero Seppälä ja Olli Hiidensalo.

Naiset hiihtävät ja ampuvat Pyeongchangissa sekaviestissä 6 kilometrin osuudet. Miesten osuusmatka on 7,5 kilometriä.

Ampumahiihdon sekaviesti on olympiakisojen ohjelmassa toisen kerran. Suomi osallistuu viestiin ensimmäistä kertaa.

Ampumahiihdossa kahdella matkalla kilpaillut Mari Laukkanen osallistuu huomenna maastohiihdon naisten pariviestiin.