Keskiviikko ja torstai ovat aurinkoisia – ensi viikolla Etelä-Suomessakin voi olla 30 astetta pakkasta

Sää jatkuu aurinkoisena viikonloppuun saakka, kertoo Ilmatieteen laitos. Keskiviikkona maan eteläosassa on pakkasta 10 astetta. Maan keskivaiheilla ja pohjoisessa on 10–15 pakkasastetta.

– Öisin on sitten kylmempää. Lämpötilassa on jo aikalailla vuorokausivaihtelua. Kun eletään helmikuun loppua, jaksaa aurinko lämmittää päiväsaikaan siinä määrin, että vuorokausivaihtelu on etelässä kymmenen asteen luokkaa, kertoo päivystävä meteorologi Antti Kokko.

Perjantaina pilvisyys lisääntyy maan eteläosassa. Etelä-Suomeen saadaan myös heikkoja lumisateita.

Viikonloppuna maan etelä- ja keskiosassa on 10–15 astetta pakkasta. Pohjoisessa pakkasta on 15–20 astetta.

Maanantaina koillisesta saapuu Suomeen kylmää ilmamassaa, joka saattaa kiristää pakkasen Etelä-Suomessakin öisin 20–30 asteeseen.

– Ensi viikko on vielä hieman epävarma, mahdollisuuksia on kyllä 30 asteen pakkaslukemiin etelässäkin. Jos on pilvisempää, pitävät pilvet lämpötilat maanpinnalla korkeampina, eli pakkasta ei ole niin paljon kuin selkeällä säällä.

Tämänhetkisen sääennusteen mukaan kylmin ilmamassa tulisi maan etelä- ja keskiosaan.

Ilmatieteen laitoksen mukaan yli 20 asteen pakkaset ovat poikkeuksellisia etelärannikon tuntumassa helmikuun lopulla.

Säässä ei myöskään näy varmaa käännettä lauhtumiseen.

– Ennustettavuus ei ole kovin hyvä, mutta jonkinlainen lauhtuminen ehkä näyttäisi tulevan maaliskuuksi vaihdettaessa. Hajonta on kuitenkin kovin suurta, ja säämallit näyttäisivät vieläkin saavan mahdollisuuksia siihen, että maan eteläosan yllä olisi arktisen kylmää ilmamassaa. Paha sanoa vielä, Kokko toteaa.