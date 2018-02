Viisikymppistä miestä epäillään kymmenien poikien hyväksikäytöstä – Poliisi: Välitti nuuskaa ja pyysi maksuksi seksuaalissävytteisiä tekoja

Helsingin poliisi epäilee noin 50-vuotiaan miehen syyllistyneen kymmenien poikien seksuaalisen hyväksikäyttöön. Uhrit ovat alle 16-vuotiaita. Poliisi otti epäillyn kiinni 5. helmikuuta Helsingissä. Mies vangittiin samalla viikolla.

Miehen epäillään välittäneen lapsille pääasiassa nuuskaa ja pyytäneen maksuksi rahaa tai seksuaalissävytteisiä tekoja, kuten kuvia ja koskettelua, poliisi kertoo.

– Tässä kyseisessä tapauksessa kyseessä ovat olleet sekä seksuaalissävytteiset keskustelut että kuvien vaihto, tutkinnan tässä vaiheessa, sanoo tutkinnanjohtaja Teija Koskenmäki-Karaharju poliisin julkaisemalla videolla.

Tuomittu vastaavista teoista

Poliisin mukaan epäilty lähestyi lapsia pääasiassa Helsingin keskustassa. Mies on mennyt juttelemaan lapsille kasvokkain ja vaihtanut puhelinnumeroja heidän kanssaan, Koskenmäki-Karaharju sanoo.

Nuoret ovat hänen mukaansa välittäneet miehen numeroa kavereilleen nuuskan takia.

– Tämä mies on ollut tällainen tunnettu nuuskanmyyjä nuorten keskuudessa.

Olennaista miehen toimintatavassa on ollut se, että mies on saanut lapset toimimaan tietyllä tavalla antamalla heille nuuskaa, Koskenmäki-Karaharju sanoo. Epäillyllä on hänen mukaansa kyky kommunikoida samalla tasolla poikien kanssa.

– Hänellä on kyky saada keskustelua aikaiseksi poikien kanssa niin netissä kuin keskusteluyhteydellä kasvokkain.

Epäillyllä on ollut tuhansia nuuskan välittämiseen liittyviä kontakteja eri puolella Suomea.

– Jokainen ostaja ei ole ollut seksuaalirikoksen kohde, mutta on ollut kontaktissa tämän herran kanssa.

Epäilty mies on poliisin mukaan tuomittu kahdesti aiemmin vastaavista teoista.

– Toimintatapa on ollut hyvin samanlainen.

Uhreja voi olla enemmän, poliisi pyytää ottamaan yhteyttä

Koskenmäki-Karaharju sanoo, että epäillyllä voi hyvin todennäköisesti olla enemmän uhreja.

Uhreja ja heidän läheisiään pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiin numeroon 0295 471 612 arkisin kello 8–15 välillä tai sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Koskenmäki-Karaharju sanoo, että nuoret eivät välttämättä osaa ajatella olevansa seksuaalirikoksen uhreja nyt puhutun kaltaisessa tilanteessa. Hän lisää, että jo nuorten lasten kanssa, lapsen sukupuolesta riippumatta, on tärkeää puhua siitä, mikä on sopivaa ja mikä ei.

– Kyseisessä rikostutkinnassa, joka on meneillään, kaikki uhrit ovat poikia. Aika usein edelleenkin kuvitellaan, että seksuaalirikosten uhrit ovat useimmiten tyttöjä.