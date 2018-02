Tukes varoittaa vaarallisesta matka-adapterista – käyttäjä voi saada sähköiskun

Suomen markkinoilta on löytynyt vaarallinen matka-adapteri, joka voi rakenteellisen vian vuoksi aiheuttaa sähköiskun käyttäjälleen, varoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Tukes on määrännyt Celly UTC01 Multicharger 4 in 1 -adapterin poistettavaksi markkinoilta ja kerättäväksi pois kuluttajilta.

Tukesin mukaan käyttäjä voi saada sähköiskun koskettaessaan pistorasiassa olevaa adapteria, joten laitteen käyttö on heti lopetettava ja adapteri on palautettava liikkeeseen. Adapteria on ollut myynnissä DNA-kaupoissa ja verkkokaupassa.

Tukesin ylitarkastajan Seppo Niemen mukaan matka-adapterin turvallisuuspuute on vakava ja harvinainen.

– Adapterin rakenteellisen vian vuoksi sen europistotulppaosan ja USA- tai UK-pistotulppaosan tapit voivat olla yhtä aikaa jännitteisiä ja kosketeltavissa. Tällöin käyttäjä voi saada sähköiskun koskettaessaan pistorasiassa olevaa adapteria, Niemi kertoo.

Tukes on ollut yhteydessä adapterin maahantuojaan Celly Nordic Oy:hyn ja määrännyt, että laitteen myynti lopetetaan välittömästi ja tuotteet kerätään pois myymälöistä. Adapteri on lisäksi määrätty kerättäväksi pois loppukäyttäjiltä.