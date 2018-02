EU-johtajilta odotetaan vihreää valoa parlamentin lisäpaikoille – Suomi vastustanut

EU-johtajien odotetaan näyttävän tänään vihreää valoa sille, että Suomi ja useat muut jäsenmaat saavat lisäpaikkoja EU-parlamenttiin.

27 EU-maan johtajat ovat koolla Brysselissä. Kokous on epävirallinen, mutta EU-johtajilta odotetaan poliittista ratkaisua siitä, mitä Britannialta vapautuville paikoille Euroopan parlamentissa tehdään.

Britannialla on tällä hetkellä 73 paikkaa, joista 27 oltaisiin jakamassa jäljelle jäävien maiden kesken. Suomi olisi saamassa yhden lisäpaikan nykyisten 13:n päälle.

Suomi olisi halunnut jättää paikat täyttämättä, mutta ei tiettävästi aio tänään asettua vastateloin. Päätös parlamentin paikkaluvusta vaatii kaikkien maiden yksimielisen päätöksen, ja halutessaan Suomi voisi estää sovun.

Parlamentti on pienentymässä nykyisestä 751 mepistä 705 meppiin. Brysselissä tänään järjestettävä EU-huippukokous on epävirallinen, joten virallisesti päätökset tehdään myöhemmin.

Keskustelua odotetaan myös eurooppalaisten puolueiden kärkiehdokkaista. Monissa jäsenmaissa karsastetaan ajatusta, että suurimman puolueen kärkiehdokkaasta tulisi automaattisesti komission puheenjohtaja.

Parlamentti on aiemmin sanellut, ettei se aio hyväksyä komission johtoon henkilöä, joka ei ole ollut kärkiehdokkaana.

Budjetin kehykset kuumin aihe

Eniten keskustelua odotetaan tulevista budjettikehyksistä.

EU-johtajien odotetaan lähinnä herättelevän keskustelua ja hahmottavan aikataulua, sillä tämä on ensimmäinen kerta, kun tulevista budjettiraameista keskustellaan.

Herkin kysymys lienee se, kasvatetaanko budjettia nykyisestä noin yhdestä prosentista EU:n bruttokansantulosta. Tanska, Ruotsi, Hollantia ja Itävalta ovat ajaneet tiukinta linjaa.

Toinen vaikea kysymys on koheesiorahojen ehdollisuus. Saksa muiden muassa on esittänyt, että rahat sidottaisiin pakolaisten vastaanottamiseen ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Puola, joka on ottanut komission kanssa yhteen oikeusvaltio-ongelmista, on isoimpia koheesiorahojen saajia.