Yön uutiskooste: Niskanen tähyää mitaliin 50 kilometrillä, Granlundin hattutemppua hehkutettiin liian aikaisin

Iivo Niskanen on yksi suosikeista maastohiihdon miesten 50 kilometrillä Pyeongchangin olympialaisissa. Perinteisen hiihtotavan yhteislähtökilpailu alkaa kello 7 Suomen aikaa, ja se on viimeistä edellisen kisapäivän ainoa suomalaislaji.

Suomalaisista 50 kilometrillä hiihtävät myös Ristomatti Hakola, Matti Heikkinen ja Perttu Hyvärinen.

Mikael Granlundin hattutemppua hehkutettiin liian aikaisin - yksi kudeista kuului toisen nimiin

Jääkiekon NHL:ssä Minnesota Wild ehti hehkuttaa suomalaispelaaja Mikael Granlundin hattutemppua etuajassa. Hetken aikaa näytti siltä, että Granlund onnistui kauden toisessa hattutempussa läimimällä kolme maalia ottelussa New York Rangersia vastaan.

Yksi maaleista merkittiin kuitenkin myöhemmin joukkuetoveri Eric Staalin nimiin.

Granlund tahkosi yhden maalin ottelun avauserässä ja yhden kolmannessa. Minnesota voitti 4–1.

Yön peleissä maalin ovat tehneet myös Pittsburghin Olli Määttä, Winnipegin Patrik Laine ja Carolinan Teuvo Teräväinen. Pittsburgh kaatoi Carolinan 6–1. Winnipeg voitti St. Louisin 4–0.

Tieteentekijät huolissaan akateemisesta aivovuodosta

Akateeminen aivovuoto huolestuttaa Tieteentekijöiden liittoa. Suomen osaamisvaihtotase on liiton mukaan yhä enemmän miinuksella.

Liiton puheenjohtajan Petri Koikkalaisen mukaan suuntaus on selkeä.

Myös VATTin erikoistutkija Ilpo Kauppinen pitää huolta tutkijoiden aivovuodosta perusteltuna. Pienessä maassa muutaman professoritason tutkijan maastamuutto voi romuttaa kokonaisen tieteenalan tutkimuksen.

Kauppinen ei kuitenkaan näe mitään hälyttävää, kun katsotaan ylipäätään koulutettujen maastamuuttoa. Rajusta aivovuodosta ei hänen mielestään voi puhua.

Ihmisen uskotaan hukkuneen Joensuussa - poliisi pyytää ilmoittamaan kadonneista henkilöistä

Joensuussa yhden ihmisen uskotaan hukkuneen Pielisjokeen lauantaiyönä.

Silminnäkijä hälytti pelastuslaitoksen hieman ennen kello kolmea aamulla nähtyään henkilön Pielisjoen sulassa paikassa. Voimakas virtaus painoi veden varassa olleen henkilön jään alle. Poliisin ja pelastajien saavuttua paikalle ei henkilön pelastamiseksi ollut enää mitään tehtävissä, pelastuslaitos kertoo.

Poliisi pyytää havaintoja Joensuussa mahdollisesti kateissa olevista henkilöistä Itä-Suomen poliisin vihjepuhelimeen tai sähköpostitse.

Jääkäreiden kotiinpaluuta juhlistetaan paraatilla Vaasassa

Jääkäreiden kotiinpaluun 100-vuotisjuhlaa vietetään tänä viikonloppuna Vaasassa. Saksassa sotilaskoulutuksen saaneiden jääkäreiden pääjoukko palasi Vaasaan 25. helmikuuta 1918.

Tänään järjestettävän Puolustusvoimien sotilasparaatin ottaa vastaan Maavoimien komentaja kenraalimajuri Petri Hulkko.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko on pääjuhlan kunniavieras. Viikonlopun juhlallisuuksiin osallistuu myös Saksan edustussoittokunta.

Suomesta lähti ensimmäisen maailmansodan aikana lähes 1 900 miestä Saksaan hakemaan sotilaallista koulutusta.

LM:n kysely: Suomalaismeppien mielestä Katainen onnistunut kiitettävästi EU-komission varapuheenjohtajana



Suomalaisten europarlamentaarikkojen mielestä Jyrki Katainen (kok.) on hoitanut EU-komission varapuheenjohtajan tehtäväänsä kiitettävästi, käy ilmi Lännen Median tekemästä kyselystä. Katainen sai kyselyssä kouluarvosanan 9-. Arvosanan antoi 13 mepistä kahdeksan.

Lähes kaikki europarlamentaarikot puoluekantaan katsomatta arvioivat Kataisen onnistuneen erittäin hyvin keskeisissä hankkeissaan, Euroopan strategisten investointien rahaston markkinoimisessa ja kiertotalouden edistämisessä.

Kyselyyn osallistui kaikki 13 suomalaismeppiä.

Satavuotias Viro juhlii lipunnostoin ja paraatein

Virossa satavuotisjuhlinta huipentuu tänään maan itsenäisyyspäivänä. Juhla alkaa auringon nousun aikaan järjestettävällä lipunnostolla Tallinnassa Pitkän Hermannin tornin juurella.

Lipunnostoa seuraa sotilasparaati Vapaudenaukiolla ennen puoltapäivää. Virolaisjoukkojen seassa marssii myös Viroon sijoitettuja Nato-joukkoja.

Illalla kansa nauliutuu ruutujen ääreen seuraamaan presidentti Kersti Kaljulaidin juhlallista vastaanottoa, joka tänä vuonna pidetään Etelä-Viron Tartossa. Vastaanottoon kuuluvat myös juhlakonsertti ja presidentin puhe.

YK:n turvallisuusneuvosto äänestää lauantaina Syyriasta

YK:n tuvallisuusneuvoston on määrä äänestää tänään 30 päivän tulitauosta Syyriaan. Äänestys oli alun perin määrä pitää jo eilen, mutta sitä lykättiin, jotta neuvotteluille saatiin lisäaikaa. Äänestyksen uudeksi määräajaksi on ilmoitettu kello 19 Suomen aikaa.

Tulitauolla pyritään pysäyttämään verenvuodatus erityisesti Syyrian Itä-Ghoutassa, jossa siviilien tilanne on ollut äärimmäisen tukala viime aikoina, kun Syyrian hallinto on pommituksillaan moukaroinut kapinallisten hallussa olevaa aluetta. Arviolta yli 400 siviiliä on viime päivinä saanut surmansa. (Lähde: AFP)

Trumpin ex-kampanjapäällikköä vastaan nostettiin taas uusia syytteitä - jo toinen kerta viikon sisään

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ex-kampanjapäällikkö Paul Manafort on saanut taas uusia syytteitä Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n Venäjä-tutkinnassa, kertoo NBC News.

Kyseessä on jo toinen kerta tällä viikolla, kun Venäjä-tutkintaa johtava erikoissyyttäjä Robert Mueller nostaa syytteitä Manafortia vastaan.

Uusimpien syytteiden mukaan Manafort rekrytoi salaisesti entisten eurooppalaisten politiikkojen ryhmän lobbaamaan Ukrainaa Yhdysvalloissa Ukrainan puolesta.

Uudet syytteet nostettiin vain tunteja sen jälkeen, kun Trumpin vaalikampanjassa neuvonantajana toiminut Rick Gates myönsi syyllisyytensä petokseen ja Venäjä-tutkijoille valehteluun.

Yritykset katkovat siteitään aseita lobbaavaan Kansalliseen kivääriyhdistykseen USA:ssa

Yhdysvalloissa yritykset ottavat etäisyyttä aseenkanto-oikeutta puolustavaan Kansalliseen kivääriyhdistykseen (NRA).

Ainakin autovuokrausyritys Enterprise Holdings, First National Bank of Omaha -pankki, ohjelmistoyritys Symantec sekä ajoneuvovuokrausyhtiöt Hertz ja Avis ovat irtisanoneet yhteistyösopimuksia NRA:n kanssa, kertoo Washington Post.

NRA on joutunut kovan julkisen kritiikin kohteeksi Floridan kouluampumisen jälkeen. Aselakien tiukennuksia vaativat ihmiset ovat kehottaneet samoin ajattelevia boikotoimaan NRA:n kanssa yhteistyössä toimivia yrityksiä. Yritysten nimiä on listattu muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Egyptin presidentinvaalien ehdokkaat julki, kampanjointi alkaa

Egyptissä keskusvaalilautakunta julkistaa tänään virallisesti maaliskuun lopulla pidettävien presidentinvaalien ehdokkaat. Samalla kampanjointi vaaleihin alkaa.

Ahram Online -lehden mukaan ehdokkaita tulee mitä ilmeisimmin olemaan vain kaksi, toista kautta tavoitteleva presidentti Abdel-Fattah al-Sisi sekä Ghad-puolueen johtaja Mussa Mustafa Mussa. Lautakunnan mukaan kummastakaan ehdokkaasta ei ole esitetty vastalauseita. Mussa kuuluu presidentin kannattajiin.

Toistakymmentä ihmisoikeusryhmää arvosteli äskettäin vaaleja sanoen, että niistä ei ole tulossa sen paremmin vapaat kuin oikeudenmukaisetkaan. (Lähde: AFP)