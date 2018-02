Joonas Konstig: Nykyihmisen helppo elämä ei ole aina ihmiselle hyväksi

Näin sanoo kirjailija Joonas Konstig. Hän kokeili itse vuoden ajan kehittää itsestään herrasmiehen. Projektista syntyi kirja Vuosi herrasmiehenä.

Konstig pani itsensä likoon esimerkiksi tapaamalla sosiaalisilla askelmilla arvostetussa asemassa olevia ihmisiä, tekemällä vapaaehtoistyötä, tutkimalla sisintään klassikkokirjallisuuden avulla ja haastamalla itsensä fyysisesti vaativassa urheilussa.

– Se minkä tässä opin on, että vaikeudet eivät ole esteitä tiellä vaan ne ovat tie. Että jos ulkona on huono sää, niin en jätä lenkkiä väliin. Opin, että lenkki on parempi huonossa säässä. Lenkki on enemmän, kun ulkoilet huonossa säässä, ja kun palaa kotisohvalle, se tuntuu paremmalta kun on ollut siellä räntäsateessa.

Konstigin mukaan sama pätee ihmiseen myös sosiaalisesti ja henkisesti.

– Meidän henkemme veltostuu myös.

Mukavuuden rajojen ylittämisessä kannattaa kuitenkin käyttää järkeä.

– Elämäänsä ei kannata sössiä, ei kannata ruveta käyttämään suonensisäisiä huumeita ihan vaan katsoakseen, mihin se johtaa. Mutta esimerkiksi liikunta on helppo tapa. Ja se hyväntekeväisyystyö, mitä ensimmäistä kertaa elämässäni tein, oli jotenkin tosi laajentavaa.

Konstig sanoo olevansa yllättänyt positiivisesta palautteesta, jota hän on kirjastaan saanut. Kirja kehottaa hankkimaan ja noudattamaan käytöstapoja, pohtimaan oman käytöksen ja toimintatapojen järkevyyttä, luopumaan itsekeskeisyydestä ja pukeutumaan hillitysti ja hyvin – toisin sanoen joskus epämuodikkaiksi koettuja toimintamalleja.

– Palautetta on tullut enemmän kuin aiemmista kirjoista. Sitä on tullut hyvin erilaisilta ihmisiltä, miehiltä naisilta, vanhoilta nuorilta, erilaisilta koulutus- ja yhteiskunnallisilta taustoilta. Että kiitos, jotain tuollaista olin miettinyt, mutta en ollut osannut pukea sanoiksi.

Vastaanotto on poikinut myös mahdollisuuden irrottautua kirjailijalle tuntemattomaan viestintävälineeseen.

– Kirjan teemoista on suunnitteilla tehdä tästä jonkinlainen tv-sovitus. Se on osoitus siitä, että kiinnostusta tuntuu olevan yllättävissäkin suunnissa.