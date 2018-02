Pielisjoen hukkumistapaus: Ihminen huusi apua, poliisi pyytää havaintoja joensuulaisesta naisesta

Poliisi sai perjantain ja lauantain välisenä yönä kello 2.50 hätäkeskuksen kautta ilmoituksen, jonka mukaan Pielisjoessa on ihminen veden varassa. Paikalle meni useita poliisin ja pelastuslaitoksen yksiköitä.

Paikalla selvisi, että ilmoittajana ollut pariskunta oli kuullut Pielisjoesta avunhuutoja. Ilmoittajat olivat tehneet havaintonsa Penttilänrannalta kävelytieltä ylävirran puolelta Suvantosillasta katsottuna, Itä-Suomen poliisi kertoo sunnuntaina.

Ilmoittajat olivat nähneet Pielisjoessa olevan ihmishahmon, joka eteni joen voimakkaan virran mukana.

Ihminen oli huutanut apua itselleen. Ilmoittajat olivat yrittäneet ohjeistaa henkilöä tarttumaan jään reunaan, mutta pian tämän jälkeen vedessä ollut henkilö oli painunut Pielisjoen jään alle.

- Tämän jälkeen mitään ei ollut enää tehtävissä ihmishengen pelastamiseksi, poliisi toteaa.

Poliisi on viikonlopun aikana jatkanut tapauksen selvittämistä.

Tähän mennessä on selvinnyt, että Ilosaaresta idän ja rautatieaseman suuntaan on todettu Pielisjoelle menevän yhdet jalkineen jäljet, jotka ovat johtaneet Pielisjoen sulaan osaan.

- Lisäksi on selvinnyt, että joensuulainen Piia Pietarinen on perjantain ja lauantain välisenä yönä ollut viettämässä iltaa Ilosaaressa sijaitsevassa ravintolassa. Pietarinen on poistunut ravintolasta yllättäen aamuyön aikana, eikä hänestä tämän jälkeen ole tehty mitään havaintoja, poliisi kertoo.

Pietarinen on 164 senttimetriä pitkä ja vartaloltaan hoikka. Hänellä on vaaleat pitkät hiukset, jotka oli perjantaina letitetty toiselta sivulta. Pietarisella on silmälasit.

- Hänellä oli perjantaina vaatetuksena harmaa reisimittainen toppatakki, harmaa tai viininpunainen neulepipo, siniset farkut sekä mustaruskea kevyempi paita. Jalkineena Pietarisella on ruskeat Timberland-tyyliset nauhalliset talvikengät. Lisäksi hänellä oli mukanaan pieni musta käsilaukku, poliisi tiedottaa.

Poliisi pyytää havaintoja ja vihjeitä Pietariseen liittyen perjantain ja lauantain väliseltä yöltä Ilosaaresta sekä Ilosaaressa olevasta ravintolasta.

Lisäksi pyydetään kaikkia Ilosaaren alueella tehtyjä havaintoja, jotka voivat liittyä tapaukseen.

- Havainnot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai tapausta tutkivan rikostutkijan puhelimeen numeroon 029 545 6363, poliisi ohjeistaa.

