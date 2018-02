Opettaja voi ylittää sopivan rajat vapaa-ajallakin – Ex-opiskelijat kertovat uusimaalaislukion opettajan toimineen sopimattomasti

Opettaja on opettaja vapaa-ajallakin, sanoo Opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja ja lukio-opettaja Arno Kotro . Opettajan ja opiskelijan suhde on pidettävä ammatillisena, eikä esimerkiksi intiimi kanssakäyminen käy, sillä opettaja on valta-asemassa suhteessa opiskelijaan.

– Opettajan hattua ei voi ottaa pois, kun työaika loppuu, Kotro sanoo. Kotron mukaan opettajan täytyy olla vastuullinen kasvattaja, käyttää tervettä harkintaa ja näyttää esimerkkiä nuorille. Harkinta näyttää pettäneen eräässä uusimaalaisessa lukiossa, jonka ex-opiskelijoiden mukaan keski-ikäinen miespuolinen opettaja toimi opettajalle sopimattomalla tavalla erityisesti vapaa-ajalla. STT haastatteli 11:tä lukiossa vuosina 2008–2017 opiskellutta. Heistä kolme kertoo kokeneensa ehdottelua tai muuta lähentelyä, kolme nähneensä fyysistä lähentelyä ja loput kertovat opettajan seksuaalissävytteisestä tai muuten asiattomaksi kokemastaan käytöksestä. Opettaja kiistää STT:lle käyttäytyneensä epäasiallisesti tai häirinneensä tai ahdistelleensa opiskelijoita seksuaalisesti. Kukaan ei ole koskaan myöskään huomauttanut asiasta, opettaja sanoo. Suurin osa haastateltavista sanoo, että opettajan käytöksestä oli puhuttu paljon opiskelijoiden keskuudessa. Yhden mukaan esimerkiksi viime vuoden penkkareissa yksi ohjelmanumero perustui ajatukselle, että kyseinen opettaja häiriköi opiskelijatyttöjä laivalla. STT ei kerro jutussa esiintyvän opettajan tai koulun nimeä, koska tiedossa ei ole, että opettaja olisi painostanut ketään seksuaalisiin tekoihin tai että opettajan käytös olisi varsinaisesti vaikuttanut kenenkään koulunkäyntiin. Otti vastaan sylitansseja risteilyllä Yksi STT:lle kerrotuista tapauksista koskee viime vuonna järjestettyä abiristeilyä, jossa opettaja oli valvojana. Opettajan kerrotaan esimerkiksi tanssineen opiskelijoiden kanssa lähekkäin, vastaanottaneen sylitansseja ja kävelleen abitytön kanssa käsi kädessä laivan käytävillä. Miesopettaja myöntää STT:lle tanssineensa opiskelijoiden kanssa ja vastaanottaneensa sylitansseja. Hänen mukaansa kyse oli vitsistä. Opettaja puolustautuu sillä, että abiristeily ei ole kouluaikaa. – Se on sellainen väärän kuninkaan päivä, se ei ole mikään virallinen tilaisuus. Opettaja on opiskelijoiden mukaan esittänyt myös ulkonäköä koskevia kommentteja tunneilla ja pokaillut takavuosina lukiolaistyttöjä eräässä ravintolassa. Yksi ex-opiskelijoista, Aada, kertoo opettajan soittaneen hänelle sekavan kuuloisena kahtena eri iltana ja muun muassa kehuneen häntä kauniiksi. – Hän sanoi (toisella kerroista), että on juuri menossa saunaan, että jos maksan sulle taksin, mennään saunomaan tai voidaan mennä yhdessä baariin. Opettaja ei muista tällaista. – Minun muistikuvissani ei ole, että olisin mitään saunailtoja ehdottanut, opettaja sanoo. Haastatellut ex-opiskelijat eivät esiinny jutussa omalla nimellään, ettei opettaja tunnistaisi heitä. Täysi-ikäisyys ei poista ongelmaa Edes opiskelijan täysi-ikäisyys ei Kotron mukaan mahdollista suhdetta ammattietiikan näkökulmasta. – Opettajan ammattietiikkaan kuuluu se, että opettajan ja opiskelijan välinen suhde ei seksualisoidu. Kotron mukaan suhde voi vaarantaa puolueettoman kohtelun ja arvioinnin ja sillä voi olla vaikutusta opiskelijan sosiaaliseen elämään. Kukaan uusimaalaiskoulun ex-opiskelijoista ei ole kertonut varsinaisista seurustelusuhteista. Myös opettaja sanoo, että hänellä ei ole ollut suhdetta opiskelijoihinsa.