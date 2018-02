Poliisi haluaa saada selvyyden: Miksi nainen käveli ravintolasta sulaan Pielisjokeen?

Poliisi julkisti sunnuntaina kuvan kadonneesta saadakseen vihjeitä hänen liikkeistään ja niiden avulla selvyyden siihen, miksi nainen käveli sulaan veteen. Tutkimukset ja havainnot ovat vahvistaneet käsitystä siitä, että Pielisjokeen lauantaina kello 2.50 hukkunut henkilö on Piia Pietarinen.

- Muutamia havaintoja ravintolasta tai sen lähistöltä on saatu, mutta havaintoja otetaan edelleen vastaan. Tiedotimme tapahtuneesta näkyvästi, että saisimme havaintoja. Nyt aluksi on tärkeintä saada ihmisten havaintoja tuoreeltaan, sanoo rikoskomisario Simo Hämäläinen.

Penttilänrannan puolella kävelytiellä liikkunut pariskunta kuuli avunhuutoja Pielisjoesta lauantaina kello 2.50. Ilmoittajat olivat nähneet joessa ihmishahmon, joka eteni joen voimakkaan virran mukana. Ihminen huusi apua itselleen.

Ilmoittajat yrittivät ohjeistaa henkilöä tarttumaan jään reunaan, mutta pian tämän jälkeen vedessä ollut henkilö painui Pielisjoen jään alle. Tämän jälkeen ihmishengen pelastamiseksi ei ollut tehtävissä mitään. Poliisi ei epäile rikosta, vaan tutkii tapausta kuolemansyyn selvittämisenä.

- Joessa on siinä kohtaa hyvin voimakas virta, toteaa tutkinnanjohtaja Simo Hämäläinen.

Hukkuneeksi epäilty Piia Pietarinen oli viettämässä iltaa ravintola Kerubissa lauantain vastaisena yönä. Tutkinnanjohtaja kuvailee tapahtumia niin, että Pietarinen poistui ravintolasta yllättäen aamuyön aikana. Jalkineen jäljet johtivat ravintolarakennuksen kulmalta joen sulaan osaan.

Pietarinen on 164-senttinen ja vartaloltaan hoikka. Hänellä on vaaleat pitkät hiukset, jotka oli perjantaina letitetty toiselta sivulta. Pietarisella on silmälasit. Hänellä oli perjantaina vaatetuksena harmaa reisimittainen toppatakki, harmaa tai viininpunainen neulepipo, siniset farkut sekä mustaruskea kevyempi paita. Jalkineena Pietarisella on ruskeat Timberland-tyyliset nauhalliset talvikengät. Lisäksi hänellä oli mukanaan pieni musta käsilaukku.

Poliisi pyytää havaintoja sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai toissijaisesti tapausta tutkivan rikostutkijan puhelimeen 029 545 6363. Kuva Piia Pietarisesta on nähtävissä alla. Jos kuva ei näy laittellasi, klikkaa tästä.

Vuolas virta vei hukkuneen jään alle, joten etsinnät voivat kestää hyvinkin kauan.

- Kokemuksesta tiedämme, että etsinnät Pielisjoella ovat talvella haastavat. Suunnittelemme koko ajan, mitä etsintöjen eteen olisi tehtävissä, Hämäläinen sanoo.