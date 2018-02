Aluehallintovirasto: Uusista ylioppilaista 70 prosenttia ei pääse korkeakouluun - tulppa opiskelijavirrassa luo mielenterveysongelmia

- Yleissivistävän toisen ja kolmannen asteen koulutuksen väliin on kehittynyt luonnollista opiskelijavirtausta ehkäisevä tulppa, joka aiheuttaa opiskelijoille mielenterveysongelmia sekä jarruttaa "Suomi maailman osaavin kansakunta 2020" -tavoitteen toteutumista, avi tiedottaa.

On suuri ristiriita siinä, että samalla kun Suomen tavoitteena on olla "Maailman osaavin kansa 2020" ja nostaa koulutustasoa siten, että vuonna 2030 puolella 25 - 34-vuotiaiden ikäluokasta on korkea-asteen tutkinto, niin samaan aikaan uusista ylioppilaista peräti 70 prosenttia ei pääse jatko-opintoihin korkeakoulupaikkojen niukkuuden vuoksi. Tämä systeeminen ja epäviisas ongelma tulisi korjata.

Avin mielestä lukiolaisten kilpailu joatko-opiskelupaikoista on kohtuuton ja paineistaa lukiolaisia jopa mielenterveyden uhalla.

- Kouluterveyskysely 2017 -selvityksen mukaan melkein viidesosa (18 %) lukiolaistytöistä kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Prässäävälle ja tulevaisuuden pelkoa aiheuttavalle lukio-opiskelulle on tehtävä jotain konkreettista

Itä-Suomen aluehallintovirasto kiinnitti lausunnossaan huomiota myös koulutuksen saatavuuden turvaamiseen.

- Opiskelijoille tulevien selkeiden etujen ja oikeusturvahyödyn vuoksi Itä-Suomen aluehallintovirasto kannattaa sitä, että jatkossa ylioppilastutkinnon kokeiden uusimiskertoja koskevista rajoituksista luovuttaisiin ja koulutuksen järjestäjälle säädettäisiin velvollisuus järjestää kokeet myös uusijoille ja tutkinnon täydentäjille.