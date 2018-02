KSML: Pakkopalautukset Irakiin vauhdittumassa

Palautuksia helpottaa EU:n ja Irakin välinen tuore PCA-yhteistyösopimus, joka sisältää velvoitteen vastaanottaa toisen osapuolen alueella laittomasti oleskelevia.

– Suomi pitää tärkeänä, että lauseketta sovelletaan myös kielteisen päätöksen saaneisiin turvapaikanhakijoihin ja heidän palautuksiinsa myös vastentahtoisesti, sanoo Suomen Irakin-suurlähettiläs Päivi Laine lehdelle.

Pakkopalautukset koskevat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita, jotka eivät poistu Suomesta vapaaehtoisesti vaan jäävät maahan laittomasti.

Vastaanottokeskusten kirjoilla on noin 1 800 kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta, joiden maasta poistamisesta on tehty täytäntöönpanokelpoinen päätös. Heistä valtaosa eli noin 1 300 on irakilaisia.

Poliisitarkastaja Mia Poutanen Poliisihallituksesta toivoo, että EU:n ja Irakin välinen sopimus sujuvoittaisi vapaaehtoisesta paluusta kieltäytyvien irakilaisten palautuksia. Sopimuksen toivotaan myös helpottavan riittävien matkustusasiakirjojen saamista pakkopalautettaville.

– Palautettavien määrän lisääntyessä olisi tärkeää saada käyttöön tilauslennot, joilla poliisi voi palauttaa kerralla useampia (20–30) palautuspäätöksen saaneita irakilaisia, kun nyt tahti on ollut keskimäärin pari palautusta viikossa, Poutanen sanoo Keskisuomalaiselle.