Oppositiopuolueet vaativat: Soten valinnanvapauden yhteensopivuus EU:n kilpailuoikeuden kanssa varmistettava

Oppositiopuolueet vaativat, että hallitus varmistaa etukäteen EU-komissiolta sote-uudistuksen valinnanvapauden yhteensopivuuden EU:n kilpailuoikeuden kanssa.

SDP, perussuomalaiset, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit vaativat asiaa yhteisessä tiedotteessa.

Oppositiopuolueiden mukaan EU-oikeudellisia kysymyksiä ei voida sivuuttaa huolellisessa lainvalmistelussa.

Oppositiopuolueiden mukaan riskit ovat nousseet uudelle tasolle, kun EU-tuomioistuin kumosi komission Slovakian terveydenhuoltojärjestelmää koskevan ratkaisun.

Kuntalehti kertoi viime viikolla, että EU-tuomioistuin on kumonnut EU:n komission tulkinnan, jonka mukaan Slovakian terveydenhoitojärjestelmään ei sisälly taloudellista toimintaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen tarkoittamalla tavalla. Lehden mukaan Slovakian sote-mallissa sairausvakuutusten tarjoaminen myös yksityisten yrittäjien taholta on keskeisessä osassa.

Suomeen ratkaisu liittyy Kuntalehden mukaan siten, että viilattavana olevan soten valinnanvapauslain yleisperusteluissa Slovakiaa käsitellään kolmen sivun verran viittaamalla muun muassa sen järjestelmän ei-taloudelliseen luonteeseen.

Hallitusneuvos Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoi Kuntalehdelle hallituksen keskustelleen siitä, miten EU-tuomioistuimen ratkaisu vaikuttaa mahdollisen EU-notifikaation tarpeen kannalta. Päätelmänä on, että ratkaisu ei muuta aiempaa arviota.

Korkein hallinto-oikeus on esittänyt, että EU-notifikaatio on ainoa keino varmistua järjestelmän oikeudellisuudesta, koska maakuntien liikelaitosten asema on niin epäselvä. Hallitus päätti kuitenkin jo tammikuussa, että sote-lakeja ei lähetetä EU:n notifioitaviksi.