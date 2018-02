Pekka Seppänen ja asianajaja erittäin pettyneitä tuomioon - "Hovioikeus oli kumileimasin"

Itä-Suomen hovioikeus tuomitsi tiistaina kontiolahtelaisen Pekka Seppäsen, 52, henkirikoksista ja muista rikoksista 14,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen.

Seppäsen asianajaja Seppo Hytönen kertoo, että sekä Seppänen että hän ovat erittäin pettyneitä hovioikeuden tuomioon. Hytönen kertoo, että hän kävi hovioikeuden tuomiota läpi Seppäsen kanssa puhelimitse heti tiistaiaamuna.

Lisäksi Hytönen aikoo käydä Pyhäselän vankilassa tapaamassa Seppästä käydäkseen tarkemmin läpi hovioikeuden tuomiota ja sitä, haluaako Seppänen hakea korkeimmalta oikeudelta valituslupaa asiassa.

- Käydään päätös rauhassa ensin läpi Seppäsen kanssa. Mitään päätöksiä valitusluvan hakemisesta ei ole vielä tehty, Hytönen toteaa.

Valituslupaa on aikaa hakea 60 vuorokautta hovioikeuden tuomion antamisesta. Hytönen kertoo olevansa ammattilaisena pettynyt hovioikeuden tuomion perusteluiden puutteisiin.

- Hovioikeus oli käräjäoikeuden tuomion kumileimasin. Ei se riitä, että johtopäätöksiä on kuusi, seitsemän riviä, Hytönen ihmettelee.

Hänen mielestään hovioikeus sivuutti Seppäsen puolustuksen esittämät vaihtoehtoiset tapahtumankulut täysin eikä arvioinut niitä tuomiossaan.

- Vuonna 2007 yksi henkilö kuoli rantaan ja paikalle jäi kaksi muuta ihmistä. Hovioikeus ei ottanut ollenkaan kantaa tähän vaan katsoi, että Seppänen on syyllinen, Hytönen sanoo.

- On kaksi sokeaa asiaa: rakkaus ja oikeus, hän toteaa.

Hytönen kritisoi myös Seppäsestä tehtyä vaarallisuusarviota. Hänen mielestään on mahdotonta arvioida, miten ihminen kymmenen vuoden päästä mahdollisesti voisi toimia.

- Se on kuin säätä ennustaisi. On seikkoja, jotka ovat puhuneet tätä vaarallisuutta vastaan. Väkivaltaisuus on kyseenalainen asia: ei Seppänen ole käyttänyt väkivaltaa, kun vene on kaatunut, Hytönen toteaa.