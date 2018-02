Hallitus joutuu edistämään sote- ja maakuntauudistusta yhä huterammaksi käyvällä enemmistöllä, kun kokoomuksen rivit rakoilevat asiassa.

Kovin moneen lipeämiseen hallituksella ei ole varaa, sillä hallituksella on takanaan 105 äänen enemmistö.

Keskiviikkona kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ilmoitti äänestävänsä pakettia vastaan sanoen, että hänen mielestään hallituksen esittämällä mallilla ei edetä.

– Hallituksen sote-malli ei tule saavuttamaan taloudellisia tavoitteita ja potilaiden hoitoonpääsy tulee jopa vaikeutumaan nykyisestä, Lepomäki sanoi.

Hänen mukaansa sote-ratkaisu joudutaan todennäköisesti uudistamaan jo lähivuosina sen takia, että se on ristiriidassa EU-oikeuden kanssa.

Lepomäen mukaan useampikin kansanedustaja kokoomuksen ryhmässä on samalla kannalla.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vakuutti Lepomäen ilmoituksen jälkeen, että kokoomus on sitoutunut sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen kokonaisuutena.

– On meillä edustajia, jotka eivät ole pitäneet tästä maakuntapohjasta, mutta kun tehdään massiivista uudistusta, siinä on erilaisia elementtejä, joita ei voi yksin sanella. Ryhmämme on mielestäni hyvin sitoutunut siihen kokonaisuuteen, jossa on hyviä ja vähemmän hyviä elementtejä. Semmoista tämä politiikka on, Orpo sanoi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kalle Jokisen mukaan Lepomäen mahdollinen rangaistus ryhmäkurista luistamisesta päätetään sitten, kun äänestykset ovat ajankohtaisia eli aikaisintaan kesäkuun alussa.

.

Maakuntamallin kriitikoihin lukeutuva kansanedustaja Harry Harkimo panttaa vielä kantaansa, lähteekö Lepomäen leiriin.

– Katson nyt minkälainen siitä tulee, ja mietin sitten asiaa. Maakuntamallista en tykkää yhtään. Tulen sitten aikanaan kertomaan mielipiteeni, Harkimo sanoi STT:lle.

Myös mallia kritisoinut Jaana Laitinen-Pesola pitää aiheellisena, että Lepomäen esiin nostamia perusteita pohditaan valiokunnissa. Hän lähtee kuitenkin siitä, että hallituspuolueet vievät hallitusohjelmaan kirjattua uudistusta eteenpäin.

– Väitän, että myös soten parissa työskentelevä henkilöstö odottaa, että ratkaisu suuntaan tai toiseen vihdoin viimein tässä asiassa tehdään.

Laitinen-Pesolan kanssa samoilla linjoilla on Harri Jaskari, jonka mielestä maakuntien roolia pitää vielä arvioida kriittisesti.

Kansanedustaja Kari Tolvasen mielestä soten kanssa pitää nyt edetä, vaikkei se täydellinen olekaan.

– Sotea on leivottu niin pitkään, niin kyllä se pitää valmiiksi saada.

Hän ei ole havainnut laajempaa kapinahenkeä asian tiimoilta.

– Tottakai me keskustelemme asioista ja olemme kovastikin eri mieltä. Mutta tämmöisiä puheita en ole aikaisemmin kuullut.

Sipilä: Luotan, että sovitusta pidetään kiinni

Hallituksella on kova kiire saada sote-paketti maaliin, sillä maakuntavaalit on määrä pitää jo tämän vuoden lokakuussa.

Koko sote- ja maakuntapaketti odottaa valinnanvapausesityksen tuomista eduskunnalle. Tämän on määrä tapahtua lähipäivinä.

Edellisen kerran neuvottelut kriisiytyivät keskustan ja kokoomuksen välillä syksyllä valinnanvapausesitystä viilattaessa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi Lepomäen ulostuloa STT:lle lyhyesti sähköpostitse.

– Keskustan, kokoomuksen ja sinisten eduskuntaryhmät ovat yksimielisesti hyväksyneet uudistuskokonaisuuden. Pääministerinä luotan, että sovitusta pidetään kiinni, Sipilä viestitti.