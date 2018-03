Yön uutiskooste: Uusi arkkipiispa valitaan tänään, Trump myötämielinen aselakitiukennuksiin

Alkoholilain viimeiset muutokset voimaan

Uusi alkoholilaki tulee kokonaisuudessaan voimaan tänään. Uusista säännöksistä merkittävin on anniskelun sääntelyn purkaminen, arvioi Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa STT:lle.

Ravintolat voivat jatkossa esimerkiksi anniskella omalla ilmoituksella aamuneljään asti. Käytännössä muutoksesta tulee todellisuutta vasta maaliskuun lopulla, sillä viranomaiset eivät saaneet kaikkea valmiiksi eduskunnan hyväksyttyä lain.

Osa uusista säännöksistä tuli voimaan jo vuodenvaihteessa. Tästä päivästä eteenpäin laki ei estä velaksi anniskelua tai määrittele kerralla anniskeltaville alkoholiannoksille enimmäismäärää.

Sunny Car Center -autokauppafiaskon miljoonakorvauksia aletaan puida tänään käräjillä

Hämeenlinnaan 2010-luvun alussa kaavaillun Sunny Car Center -autokauppakeskusprojektin suurinta vahingonkorvausvaadetta aletaan käsitellä tänään käräjillä.

Konkurssiin menneen autokauppakeskuksen julkisselvittäjä vaatii noin kuuden miljoonan korvauksia yhtiön puuhamieheltä ja omistajalta Markku Ritaluomalta ja Hämeenlinnan kaupunkia yhtiön hallituksessa edustaneelta Iisakki Kiemungilta.

Selvittäjän mukaan ylivelkaisesta yhtiöstä siirrettiin varoja tahallaan tai huolimattomuudesta yhtiön ja konkurssipesän ulottumattomiin. Molemmat kiistävät väitteen.

Uusi arkkipiispa valitaan tänään vaalin toisella kierroksella

Tänään arkkipiispanvaalin toisella kierroksella ratkeaa, onko uusi arkkipiispa Espoon piispa Tapio Luoma vai Porvoon piispa Björn Vikström.

Ensimmäisellä kierroksella viidestä ehdokkaasta eniten ääniä sai Luoma. Toiselle kierrokselle päädyttiin, koska hän ei saanut yli puolta äänistä.

Uusi arkkipiispa aloittaa tehtävässään kesäkuun alussa. Vuodesta 2010 alkaen arkkipiispana toiminut Kari Mäkinen on ilmoittanut jäävänsä tuolloin eläkkeelle.

Toisen kierroksen alustavan tuloksen odotetaan olevan tiedossa noin kello 16.

Painetuilla lehdillä enemmän viikkolukijoita kuin digilehdillä

Suomalaisista 77 prosenttia lukee viikoittain lehtiä painettuna, ja digitaalisia lehtiä lukee 64 prosenttia, ilmenee Kansallisesta mediatutkimuksesta. Kaikkiaan 92 prosenttia lukee viikoittain sanoma- tai aikakauslehtiä.

Tutkimuksen mukaan suomalaisten lukemisen tavat ovat monipuolistuneet ja uskollisia lehtien tilaajia on vielä runsaasti. Vastaajista 66 prosentilla on painetun sanomalehden tai digitaalisen sisällön tai näiden yhdistelmän maksettu tilaus. Aikakauslehtien puolella vastaavia tilaajia on 62 prosenttia.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS. Vastaukset kerättiin tietokoneavusteisella puhelinhaastattelulla ja sitä seuranneella nettikyselyllä.

USA:n senaatti kuulee tulevaa Suomen-lähettilästä

Yhdysvaltojen senaatin ulkoasiainvaliokunta kuulee tänään maan Suomen-lähettilääksi nimitettyä Robert Penceä. Aamupäivällä paikallista aikaa tapahtuva kuuleminen on viimeinen osa Pencen nimitysprosessissa.

Presidentti Donald Trump nimitti Pencen Suomen-suurlähettilääksi viime marraskuussa. Asia on kuitenkin edennyt hitaasti, kuten moni muukin Yhdysvaltojen ulkoministeriön nimitys.

Virginialainen liikemies Robert Pence ei ole sukua varapresidentti Mike Pencelle.

Medialähteet: Valkoinen talo julkistamassa listan keinoista kouluampumisten suitsimiseksi

Yhdysvalloissa Valkoinen talo aikoo julkistaa listan keinoista, joilla presidentti Donald Trump tahtoo parantaa koulujen turvallisuutta ja estää kouluampumisia, kertovat lähteet ABC Newsille.

Listalla on yli kymmenen asiaa, joita Trump aikoo ajaa, Valkoisen talon sisäpiirilähteet kertovat. Lista saatetaan julkaista jo tällä viikolla.

Trump tukee lähteiden mukaan ainakin aseen käyttöön koulutettujen opettajien aseistamista, aseen ostajien taustatarkistusten ja ikärajojen kiristämistä ja osavaltioiden tukemista mahdollisten uhkaavien henkilöiden tunnistamisessa.

Koulujen turvallisuus ja aselait nousivat Yhdysvalloissa keskusteluun, kun kouluampuja surmasi 17 ihmistä Floridassa.

Trump suhtautui myötämielisesti aselakitiukennuksiin tapaamisessa lainsäätäjien kanssa

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump vaikutti suhtautuvan myötämielisesti aselakien tiukennuksiin tavatessaan lainsäätäjiä Valkoisessa talossa, uutisoi New York Times.

Trump sanoi tapaamisessa demokraatti- ja republikaaniedustajien kanssa, että Yhdysvallat tarvitsee aselakiuudistuksen. Trump mainitsi muun muassa aseiden pitämisen poissa mielenterveysongelmaisten käsistä, aseiden ostajien laajemmat taustatarkistukset sekä aseiden omistamisen ikärajojen tiukennukset.

Trump sanoi myös, että päättäjien tulisi ottaa uudelleen tarkasteluun vuonna 2013 kaatunut lakiehdotus, jossa esitettiin tiukennuksia maan aselakeihin.

Walmart ei enää myy aseita alle 21-vuotiaille

Yhdysvaltain suurin vähittäiskauppaketju Walmart ilmoitti keskiviikkona, että se ei enää myy aseita tai ampumatarvikkeita alle 21-vuotiaille, uutisoi New York Times. Yritys myös lopettaa hyökkäysaseita muistuttavien lelu- ja airsoft-kiväärien myynnin.

Walmart lopetti vuonna 2015 suuritehoisten kiväärien myynnin. Tuolloin yhtiö perusteli myynnin lopettamista kysynnän vähentymisellä, ja sanoi, ettei politiikalla ollut asian kanssa tekemistä.

Valkoisen talon viestintäpäällikkö Hope Hicks eroaa

Valkoisen talon viestintäpäällikkö Hope Hicks irtisanoutuu, kertoo Valkoinen talo.

Ennen pestiään viestintäpäällikkönä Hicks toimi Valkoisen talon viestintäneuvonantajana. Hän on myös kuulunut presidentti Donald Trumpin sisäpiiriin jo pidempään, sillä hän toimi pr-asiantuntijana Trumpin bisnesorganisaatiossa. Hicks oli myös yksi ensimmäisistä jäsenistä Trumpin presidentinvaalikampanjan lehdistötiimissä.

Hicks, 29, nimitettiin viestinpäälliköksi elokuussa. Virkaa hoiti ennen häntä Anthony Scaramucci, joka sai lähtöpassit heinäkuun lopussa. (Lähde: AFP)

Australialaisilta kerättiin 57 000 asetta kolmessa kuukaudessa

Australialaiset ovat luovuttaneet viranomaisille 57 000 laitonta ampuma-asetta kolme kuukautta kestäneen armahduskampanjan aikana. Monet pois kerätyistä aseista olivat puoliautomaatti- tai automaattiaseita.

Viime heinäkuun ja syyskuun välisenä aikana rekisteröimättömiä aseita sai Australiassa luovuttaa viranomaisille ilman pelkoa rangaistuksesta.

Armahduskampanjan tarkoitus oli viranomaisten mukaan estää rekisteröimättömien aseiden päätyminen rikollisten käsiin.

Australiassa ovat voimassa tiukat aselait, jotka edellyttävät kaikkien ampuma-aseiden rekisteröimistä. (Lähde: AFP)