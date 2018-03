Pitääkö antibioottipakkaus syödä aina loppuun? - Bakteeriopin professori: Ajatus on vanhahtava

Kuuri loppuun -ajattelu on antibioottien suhteen vanhentunutta tietoa. Nykytiedon mukaan lääkitystä on täsmennettävä ja kuureja lyhennettävä.

Käsitys, että antibioottipakkaus on aina syötävä loppuun, ei pidäkään enää paikkaansa, sanovat asiantuntijat.

- Kuuri loppuun -ajatus on vanhahtava ja epätarkka, sanoo Turun yliopiston bakteeriopin professori Pentti Huovinen.

Hänen mukaansa on tarpeen siirtyä ajatteluun, jossa antibioottilääkityksen pituus määrätään tarkemmin. Pituus voi olla selvästi lyhempi kuin mitä lääkkeitä pakkauksessa on. Monissa Käypä hoito -suosituksissa kerrotaan Huovisen mukaan jo nyt, kuinka monta päivää antibioottilääkityksen missäkin vaivassa on syytä kestää.

- Apteekin pakkauskoot eivät useinkaan sovi näihin suosituksiin. Jos siis sanotaan, että kuuri loppuun, hoito toteutuu epätarkoituksenmukaisesti, Huovinen toteaa.

Lääkärien pitäisi Huovisen mielestä päivittää käytäntönsä antibioottien määräämisessä.

