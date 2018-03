Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on pitkään ollut keskustan himoitseman maakuntauudistuksen äänekkäimpiä arvostelijoita. Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ilmoitti keskiviikkona äänestävänsä hallituksen sote-pakettia vastaan.

Julkisuudessa kuuluneiden väitteiden mukaan Lepomäki on Vapaavuoren asialla. Tiesitkö Lepomäen ulostulosta etukäteen?

– Se on Lepomäen älykkyyden aliarvioimista, että hän olisi jonkun muun asialla. Hän on älykäs fiksu nainen, joka muodostaa käsityksensä itse. Olen sinänsä iloinen, että joku muukin tohtii ääneen arvostella maakuntauudistusta. Käytämme Elinan kanssa osin samoja ja osin eri argumentteja, hänellä kritiikki on enemmän soten puolella ja minulla enemmän maakuntahallinnon puolella.

Yllättikö Lepomäen kritiikin ajankohta, kun valinnanvapausesitys on juuri tulossa eduskuntaan?

– Politiikassa kaikki ajankohdat ovat jonkun mielestä oikeita ja jonkun mielestä vääriä. Asioita sanotaan silloin kun ne kypsyvät sellaisiksi. Mielestäni kaikki ajankohdat ovat aina oikeita tai vääriä, paitsi päivä päätöksenteon jälkeen ajankohta on väärä.

Onko

– Elinan pääpointti ei ole valinnanvapaus vaan sote kokonaisuudessaan, missä valinnanvapaus muodostaa yhden elementin. Minua on häirinnyt, että keskustelu valinnanvapaudesta on peittänyt alleen valtavan määrän muita maakuntauudistukseen liittyviä kysymyksenasetteluita. Pelkään, että Elinan ulostulossa käy samoin, tässä on paljon laveampi kysymys kuin valinnanvapaus.

Twitterissä kritisoit myös valtiovarainministeriön laskelmia. Miten arvioit uudistuksen vaikutuksia kustannustason nousuun?

– Piireissä, joissa tapaan vakavasti otettavia asiantuntijoita, epäillään ettei kolmella miljardilla saataisi kestävyysvajetta kurottua. Yhä useammat sanovat, että etumerkkikin on toinen.

Monen kokoomuslaisen mukaan uudistus kannattaa viedä maaliin ja korjata myöhemmin, koska muilla hallituspohjilla näinkään hyvää ei saa. Löytääkö kokoomus parempia hallituspohjia?

– Olen jyrkästi eri mieltä. Olen sanonut saman kuin Elina, että maakuntahallinnosta on vaikea päästä vuosikymmeniin eroon. Se on joko tai, joko maakunnat ja kolme porrasta tai sitten ei. Siinä laitetaan pää pensaaseen, eikä ymmärretä kuinka isoja ja peruuttamattomia uudistuksia ollaan tekemässä.

– Lisäksi korkein hallinto-oikeus on korkein hallinto-oikeus eikä mikään piirikunnallinen kesäteatteriyhdistys. KHO:n mukaan pitäisi hakea EU:n lausunto ja tuore oikeustapaus Slovakiasta osoittaa, että tämä on hyvin todennäköisesti EU-lainsäädännön vastainen.

Onko pääministeri Juha Sipilä (kesk.) oikeassa, kun hänen mukaansa uudistuksen kaatuminen tarkoittaisi uusia vaaleja?

– Hallituksia tulee ja menee, mutta maakuntahallintojen rakentaminen on vuosikymmenten juttu. Se on niin ison kokoluokan asia, että vaalien järjestäminen tänä tai ensi vuonna on siihen verrattuna sivuseikka.

Kuinka paljon Lepomäen ja Vapaavuoren ajatuksille on kokoomuksessa tukea?

– En ole tavannut kauheasti ihmisiä, jotka vahvasti puolustaisivat maakuntahallintoa. Mitä kokoomuksessa mietitään on kokoomuksen asia, yritän katsoa tätä Helsingin tulokulmasta.

– On hämmentävää, että Elinan älykäs ulostulo herättää tällaisen hässäkän, mutta maan hallitus voi olankohautuksella sivuuttaa KHO:n lausunnon, joka on monta kokoluokkaa isompi kysymys, ja se tunnutaan otettavan kovin tyynesti tässä kansakunnassa.