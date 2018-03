Tampereen junaliikenteen sotkenut sirpalekranaatti hajoaa huomenna – tuhotaan Puolustusvoimien alueella

Tampereen keskustasta Kansi ja Areena -hankkeen työmaalta tänään löytynyt räjähde oli 155-millinen sirpalekranaatti. Räjähteen tunnistivat Puolustusvoimien asiantuntijat, kertoo yliluutnantti Tommi Kangasmaa STT:lle.

Poliisi sai tiedon räjähteestä iltapäivällä ennen puolta neljää. Sen hakivat Satakunnan lennoston pioneerit, ja siirtoa turvasi poliisi.

Kangasmaan mukaan kranaatti joko räjäytetään tai muutoin hajotetaan vaarattomaksi Puolustusvoimien alueella huomenna. Tänään raivausta ei voida tehdä pimeän vuoksi.

Sitä, miten räjähde on alun perin päätynyt työmaa-alueelle, Kangasmaa ei halua arvailla.

– Vaihtoehtoja on niin älyttömästi. Räjähde on voinut olla jonkun piilottama tai siirtyä maansiirtotyön mukana, mutta kaikki on pelkkää spekulaatiota.

Itse tehtävää Kangasmaa kutsuu Puolustusvoimien normaaliksi virka-avuksi poliisille.

Junat jumiutuivat siirron vuoksi

Monitoimiareenahankkeessa rautatien päälle rakennetaan muun muassa hotelli, asuintaloja sekä uusi kotihalli Ilvekselle ja Tapparalle. Työmaa sijaitsee Sorinkadulla, ja tieliikenne Tampereen Sorin sillalla ja Ratapihankadulla keskeytettiin räjähteen siirron ajaksi.

Myös junaliikenne Tampereen eteläpuolella keskeytyi illalla viranomaisten määräyksestä. Keskeytyksen vuoksi osa kaukojunista kulkee illalla puolesta tunnista tuntiin aikataulusta jäljessä.