Ylen kannatusmittaus: SDP nousi suosituimmaksi puolueeksi

SDP on suosituin puolue 21 prosentin kannatuksella, ilmenee Ylen kannatusmittauksesta . Toisena on kokoomus 20 prosentin kannatuksella ja kolmantena keskusta 17 prosentin kannatuksella.

Vihreät on neljäntenä, ja sitä kannattaa 14,5 prosenttia. Vasemmistoliittoa äänestäisi nyt 8,9 prosenttia äänestäjistä ja perussuomalaisia 8,5 prosenttia äänestäjistä.

Kristillisiä kannattaa 3,3 prosenttia, RKP:ta 2,9 prosenttia ja sinisiä 1,6 prosenttia äänestäjistä.

Mittausta varten haastateltiin 2 710 henkilöä. Puoluekantansa kertoi 1 655 vastaajaa. Kyselyyn haastatelluista 61,1 prosenttia kertoi, mitä puoluetta äänestäisi nyt.

Virhemarginaali on 2,1 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin. Yle teetti kyselyn Taloustutkimuksella, joka teki puhelinhaastattelut 7.–28. helmikuuta välisenä aikana.

Ylen edelliseen gallupiin verrattuna SDP:n kannatus on noussut 2,3 prosenttiyksikköä. Kokoomuksen kannatus on pudonnut 0,8 prosenttiyksikköä. Keskustan kannatuksessa on tapahtunut 0,4 prosenttiyksikön notkahdus.