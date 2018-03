Virheellisiä lääkemääräyksiä voi löytyä Päijät-Hämeen lisäksi muistakin organisaatioista, joissa on käytössä Lifecare-potilastietojärjestelmä, kertoo Valvira. Valviran mukaan asiaa selvitetään paraikaa neljässä terveydenhuollon yksikössä. Ne ovat Kainuun keskussairaala, Varkauden terveyskeskus, Nurmijärven terveyskeskus ja Paimion-Sauvon Kansanterveys Kuntayhtymä.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tiedotti torstaina, että järjestelmävirhe on aiheuttanut virheitä lääkeresepteihin Päijät-Hämeessä. Virheellisiä lääkemääräyksiä on löytynyt Päijät-Hämeessä perjantai-iltaan mennessä kaksi. Lääke on molemmissa tapauksissa vaihtunut toiseen samalle asiakkaalle määrättyyn lääkkeeseen. Asiakkaisiin on oltu yhteydessä.

– Edelleen selvitetään muiden samaisen tietojärjestelmän käyttäjien kanssa, onko muualla minkä verran näitä tapauksia, kertoo Valviran yli-insinööri Antti Härkönen.

Lisäksi tiedossa Päijät-Hämeessä on toistaiseksi 18 epäselvää tapausta. Näihin ei välttämättä liity lääkkeen vaihtumista, mutta tapaukset on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän mukaan käytävä läpi yksitellen. Näille asiakkaille soitetaan ja varmistetaan, että heillä on oikeat lääkkeet.

Valvira: "Tapahtuma on poikkeuksellinen ja vakava"

Tämänhetkisen tiedon mukaan Päijät-Hämeessä virheitä voi olla resepteissä, jotka on uusittu 7. joulukuuta ja 23. helmikuuta välillä.

Järjestelmätoimittaja Tieto on ollut yhteydessä terveydenhuollon yksiköihin.

– Olemme pahoillamme tapahtuneesta, sanoo Tiedon julkisen sektorin liiketoimintajohtaja Anne Räsänen STT:lle lähettämässään sähköpostissa.

– Otamme tämän tilanteen erittäin vakavasti ja teemme kaikkemme, jotta vastaava ei toistu.

Järjestelmätoimittajan tietoon ei ole tullut, että kahdelle tiedossa olevalle potilaalle olisi koitunut virheellisestä lääkemääräyksestä seuraamuksia, Räsänen lisää.

Selvittelyssä ovat olleet mukana sosiaali- ja terveysministeriö, Valvira, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Kela. Asiasta on tehty Valviraan vaaratilanneilmoitus.

– Tapahtuma on poikkeuksellinen ja tietysti vakava. Virheen ei pitäisi enää voida uusiutua, sanoo Valviran Härkönen.