Internet auttaa K-poppia maailmanvalloituksessa myös Suomessa - sanat käännetään nopeasti Twitterissä

Yliopistossa kulttuurintutkimusta opiskeleva Matilainen teki viime syksynä kandidaatintutkielmansa K-popin suomalaisista faneista. Hän sai tutkielmaa varten laatimaansa ja netin kautta levittämäänsä kyselyyn 802 vastausta.

Internet tuo maailmantähdet aiempaa lähemmäs, tavoitettavammiksi. Matilainen itse seuraa K-pop-ilmiötä eniten Twitteristä.

- Esimerkiksi laulujen sanat käännetään Twitterissä todella nopeasti koreasta englanniksi.

Kajaanilaislähtöiselle Matilaiselle kävi niin kuin monelle muullekin: viehätys K-poppiin syntyi Youtubessa nähtyjen musiikkivideoiden kautta, joiden myötä kiinnostus levisi myös esimerkiksi korealaisiin draamasarjoihin ja muuhun kulttuuriin.

Matilaisen suosikkiyhtye on BTS, joka on Suomessa kenties parhaiten tunnettu K-pop-ryhmä. Matilainen kertoo, että kaksi BTS:n levyä on noussut Suomen albumilistalle ja pari radiokanavaa on ottanut BTS:ää soittolistalleen. Matilainen kokeekin, että K-popista on pikkuhiljaa tulossa enemmän mainstreamia, valtavirtaa.

Eikä kaikki sentään ole vain internetissä. Joensuulaiset K-pop-fanit ja muut aasialaisesta kulttuurista kiinnostuneet ovat onnekkaita, sillä kaupungissa on aasialainen kauppa iSuper2, joka sijaitsee kauppakeskus Metropolissa.

