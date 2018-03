Kontiolahtelaislähtöinen Arttu Kettunen jatkoon The Voice of Finlandin kaksintaistelusta

Kontiolahdelta lähtöisin oleva Arttu Kettunen pääsi perjantaina esitetyssä The Voice of Finland -kilpailun jaksossa jatkoon.

Nelosen ohjelmassa oli tällä viikolla vuorossa kaksintaisteluvaihe, jossa Kettunen sai vastaansa Jerkka Virtasen. Kappaleena oli 30 Seconds to Marsin The Kill. Kettunen on ohjelmassa Apulannan laulajan Toni Wirtasen joukoissa.

Kettunen on osallistunut vuonna 2010 X-Factoriin ja vuonna 2012 Idols-ohjelmaan.

