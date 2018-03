Uusi riippuvuus riivaa suomalaisia – Ylilääkäri: Koskee jo tuhansia

Tuhannet suomalaiset ovat riippuvaisia älyteknologian käytöstä, arvioi A-klinikka Oy:n johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki . Älylaiteriippuvuutta ei voi kuitenkaan diagnosoida samoin kuin esimerkiksi huumeriippuvuutta. Siksi sitä on myös hankalampi tutkia.

Tutkijat ovat huolissaan erityisesti lasten ja nuorten altistumisesta älylaitteille. Nykypäivän teini-ikäiset ja parikymppiset ovat ensimmäinen sukupolvi, jolle älypuhelimet ja internet ovat olleet arkipäivää koko heidän elämänsä ajan.

Simojoen mukaan älyteknologiariippuvuus ei kohdistu niinkään laitteisiin vaan sisältöihin, joita ne tarjoavat.

– Se on enemmän tapariippuvuutta, sillä nimenomaan tunnetilan säätelyyn jää koukkuun. On ihan sama, saako Facebook-tykkäyksiä kännykän, tietokoneen vai tabletin kautta, oleellista on, että tuhat ihmistä tykkäsi, Simojoki sanoo.

Hänen mukaansa Suomessa ei ole ainakaan vielä pelkästään älyteknologiaan keskittyviä hoito-ohjelmia ja klinikoita. Usein esimerkiksi internetriippuvaisella on muitakin ongelmia, mutta se ei poista ongelmien laajuutta.

– Kyllä tämä Suomessakin koskettaa jo tuhansia ihmisiä.

Simojoen mukaan jokaisella on sekä riippuvuuksille altistavia että niiltä suojaavia tekijöitä. Niiden summa ratkaisee, milloin ja missä tilanteessa riippuvuus mahdollisesti syntyy.

Kyse on hyvin yksilöllisistä taipumuksista, mutta yleisellä tasolla riippuvaisuuksilta suojaavia tekijöitä ovat esimerkiksi harrastukset ja ihmissuhteet eli kaverit, vanhemmat tai muut läheiset, jotka rajoittavat vaikkapa netin käyttöä.

Siksi esimerkiksi ensimmäistä kertaa omilleen muuttava nuori on kriittisessä pisteessä: löytyykö kontakteja ja ihmissuhteita muualtakin kuin netistä, josta niitä todistetusti löytyy helposti.

Jos alkuperäinen syy tiettyyn verkkopalveluun hakeutumisessa onkin ollut yksinäisyys, pitkäaikainen altistuminen voi pahentaa tilannetta. Tilaisuus siis tavallaan tekee varkaan.

– Jos jokainen pelaisi kymmenen tuntia putkeen, se tuottaisi kaikille tietynlaista koukuttumista, Simojoki kuvailee.

Hänen mukaansa on yhteiskunnallinen riski, jos teknologian liikakäyttöön ja haittapuoliin ei havahduta riittävän tehokkaasti riittävän ajoissa. Hän vertaa tilannetta 1960-lukuun, jolloin tupakointi oli sallittua kaikkialla, eikä tupakoinnin vastaisia ääniä juuri kuulunut.

– Ei nyt ihmetellä, kun jengi kulkee kännykät kädessä. Mutta voi olla, että 20 vuoden päästä sanotaan, että ei herranjestas, mikä vaihe se oli! Simojoki huomauttaa.