Pelkkä seksi ei enää riitä, sanoo sinkkuelämästä kirjoittava Henriikka Rönkkönen

Henriikka Rönkkönen tunnettiin jo nuorena kavereidensa keskuudessa härskin huumorin heittäjänä. Hän on kirjannut ajatuksiaan Sinkkublogiinsa vuodesta 2013 lähtien. Paikoin roiskin kielenkäytön tarkoitus on hänen mukaansa murtaa seksin asemaa tabuna.

– Seksiä on kaikkialla, mutta siitä ei puhuta. Seksi esitetään meille televisiossa ja pornossa tavalla, joka on kaukana arjesta. Seksistä kirjoittaminen on minulle tapa käsitellä siihen liittyvää omaa häpeääni, seksuaalineuvojankin koulutuksen saanut Rönkkönen sanoo.

Hän ei häpeile puhua häpykarvoista, itsetyydytyksestä tai eritteistä.

– Tekstini ovat välillä kuin överiksi mennyt baari-ilta, jonka haluaa vain unohtaa, hän naurahtaa.

Ensin viikolla ilmestyy Rönkkösen toinen romaani Bikinirajatapaus ja muita sinkkuelämän iloja. Se on jatkoa vuonna 2016 ilmestyneelle, jo yli 40 000 kappaletta myyneelle esikoisteokselle Mielikuvituspoikaystävä ja muita sinkkuelämän perusasioita.

Vaikka hänen teksteissään puhutaankin seksistä, pahinta sinkkuudessa on hänen mukaansa läheisyyden kaipuu.

– Sinkkuelämän alussa halusin vain seksiä, mutta nyt se ei enää riitä.

Hän sanoo olevansa kuin koala: hän tykkää halata ja pussata.

– Kaipaan välittävää kosketusta. Jos sen lisäksi tulee vielä seksiä, niin se on ihanaa.

Yhdeksän vuotta sinkkuna olleesta Rönkkösestä parasta – ja aluksi pahinta – sinkkuelämässä on se, että joutuu tutustumaan itseensä ja viihtymään itsensä kanssa.

– Minulle sinkkuus on ollut eheyttävä asia.

Rönkkönen ei halua parisuhdetta pelkän parisuhteen vuoksi, mutta kumppanin löytyminen on haaveissa.

– Parisuhteessa elävien neuvot ovat välillä ristiriitaisia. Ensin sanotaan, ettei kukaan tule kotoa hakemaan. Sitten kun lähdet ulos, sanotaan, ettei se etsimällä löydy.