Tutkijan mukaan elämme kosketuskammoisessa kulttuurissa - Fabrikilla saa spontaanin suruhalauksen

Me too -kampanja on saanut monet myös arkailemaan koskettamista ja miettimään entistä tarkemmin, millainen tuttavallisuuden osoittaminen on töissä sopivaa, sanoo kättelystä ja tervehtimisestä väitellyt FT Annakaisa Suominen.

– Yleisesti voidaan sanoa, että suomalaiset halailevat enemmän kuin ennen, mutta usein halaaminen koetaan työpaikoilla yhä liian intiimiksi, hän toteaa.

Ville Kivihalme, 34, halasi viimeksi työkaveriaan viime viikon keskiviikkona.

– Hän oli lähdössä lomalle, siksi halasimme, Kivihalme kertoo.

Kivihalmeen työpaikalla mainostoimisto Fabrikissa halaillaan usein.

Siellä ei pelätä työtoverin kosketusta.

– Totta kai pitää tietää ja tuntea ihminen, jota halailee. Ihmisillä on omat reviirit ja tilat, joita pitää aina kunnioittaa. Sitä näkee nopeasti ihmisestä, voiko häntä halata, tuotanto-AD:n töitä tekevä Kivihalme kertoo.

– Meillä kyllä tosiaankin halaillaan aika paljon, itse asiassa ihan joka viikko jotkut halailevat. Kun joku on surullinen tai iloinen, silloin saa usein halit. Myös tiukan työrupeaman jälkeen meillä on tapana antaa helpotuksen halaus, tuotanto-AD Laura Karvonen, 29, toteaa.

Viimeksi Karvonen halasi työystäväänsä pari päivää sitten.

– Kysyin työkaveriltani, mitä hänelle kuuluu. Hän rupesi kyynelehtimään, ja sitten minä halasin häntä. Se oli sellainen spontaani suruhalaus.

