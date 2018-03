Kuvat: Näin kotisirkka kehittyy pariviikkoisesta syöntivalmiiksi

Innostus hyönteisravintoa kohtaan on ollut valtaisaa sen jälkeen, kun Suomi salli hyönteisten tuotannon ihmisravinnoksi marraskuusa 2017.

Kotisirkkojen kysyntä on kasvanut niin suureksi, ettei tuotanto pysy perässä. Esimerkiksi Fazerin sirkkaleipään tarvittavasta sirkkajauhosta on yhtiön mukaan jatkuva pula. Kotisirkka on teuraskypsä 35 päivässä. Näin kotisirkka kehittyy Joensuun Iiksenniityllä sijaitsevalla Niittykummun tilalla pariviikkoisesta valmiiksi:

Kotisirkka kahden viikon ikäisenä.

Kolmen viikon ikäisiä kotisirkkoja.

Kotisirkkoja neljän viikon iässä.

Valmiita viisiviikkoisia kotisirkkoja.

