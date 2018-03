Vain kokoomusjohdosta ja RKP:stä kuulutaan herrakerhoon – muut puolueet karsastavat naisilta kiellettyjä yhdistyksiä

STT kysyi viime viikolla kaikkien eduskuntapuolueiden näkemyksiä niin kutsutuista herrakerhoista eli yhdistyksistä, jotka eivät hyväksy jäsenikseen naisia. Näitä ovat muun muassa myös Helsingin Pörssiklubi, Mikkelin Klubi, Tampereen Kauppaseura ja eräät ruotsinkieliset yhdistykset.

Muiden puolueiden johtajat tai puoluesihteerit kertoivat yksissä tuumin, että he eivät tällaisiin yhdistyksiin kuulu. Yleensä perusteluna on, että naisilta jäsenyyden kieltävät seurat ovat mennyttä maailmaa tai edustavat ajattelultaan vieraita arvoja, eikä niiden toiminnan tukeminen tunnu mielekkäältä.

Poikkeuksena on RKP, jonka varapuheenjohtaja Anders Adlercreutz kertoo, että on Helsingissä toimivan Svenska Klubben -yhdistyksen jäsen, mutta ei ole mukana aktiivisesti.

Naiset ulkopuolelle jättävät yhdistykset ovat usein vanhoja ja niissä on satoja, enimmillään muutamia tuhansia jäseniä. Yhdistyksiä on ympäri maata ja niiden jäsenten keski-ikä on yhdistysten oman ilmoituksen mukaan noin 55–65 vuoden välillä. Useammasta yhdistyksestä arvioidaan, että keski-ikä on viime vuosina laskenut.

Sääntömuutosta kannatetaan

Helsingin Suomalaiseen Klubiin kuuluvat kokoomusjohtajat kertovat vierastavansa naiset rajaavia sääntöjä ja pitäisivät suotavana, että Klubi muuttaisi tilanteen.

– Nämä herrakerhot ovat vähän menneen maailman juttuja. Minusta on ihan järkevää, että säännöt uudistettaisiin, sanoo kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Hän kannattaa puoluetoverinsa, sisäministeri Kai Mykkäsen ajatusta sääntöjen muuttamisesta naiset hyväksyviksi. Myös puoluesihteeri Janne Pesonen on samoilla linjoilla.

Helsingin Suomalaisen Klubin puheenjohtaja Matti Viljanen puolestaan huomauttaa, että yhdistys päättää itsenäisesti säännöistään. Hän ei koe, että Mykkäsen taannoinen yhteydenotto naisten asemasta olisi tarkoittanut samaa kuin ehdotus sääntöjen muuttamiseksi.

– Puolue ei tietenkään meitä määrää. Me olemme täysin puolueista riippumattomia ja haluamme toimia itsenäisesti omien sääntöjemme mukaisesti.

Viljasen mukaan sääntöjen muutos ei ole nyt ajankohtainen.