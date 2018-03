Savon Sanomat: Sarjahukuttajan maksettava uhreilleen korvauksia yli 100 000 euroa

Itä-Suomen hovioikeus on määrännyt kontiolahtelaisen Pekka Seppäsen maksamaan noin 100 200 euroa korvauksia ja kuluja uhreilleen, heidän omaisilleen sekä avustajilleen. Asiasta kertoo Savon Sanomat .

Summa koostuu suureksi osaksi kolmen menehtyneen miehen omaisille sekä tapon yritysten kohteiksi joutuneille maksettavista kärsimyskorvauksista ja asianajokuluista. Lisäksi mukana on muun muassa alle 8 000 euron ruumiinavaus- ja todistamiskuluista ja parituksesta saadun 5 000 euron rikoshyödyn maksaminen.

Valtion rahoista maksetaan noin 69 000 euroa käräjä- ja hovioikeusistuntojen avustajakuluja.

Itä-Suomen hovioikeus on määrännyt, että Seppäsen on maksettava korvauksia maaliskuun loppuun mennessä. Seppäsellä on omaisuutta, kuten Jaamankankaalla sijaitseva maatila ja Viinijärvellä sijaitseva kesäpaikka. Näin ollen osa summista voidaan saada maksuun.

Seppäsen maatila on ollut myynnissä.

Hovioikeus tuomitsi Seppäsen kahdesta taposta, törkeästä kuolemantuottamuksesta, kolmesta tapon yrityksestä ja muista rikoksista 14,5 vuodeksi vankeuteen.