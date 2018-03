Yön uutiskooste: Pari päivää hyviä hiihtosäitä, Laine iski hattutempun

Aloitteen tavoitteena on, että vammaisten elämänmittaiset, välttämättömät palvelut rajataan hankintalain mukaisen kilpailutuksen ulkopuolelle. Kyse on esimerkiksi asumis- ja tulkkipalveluista.

Kilpailutus voi tarkoittaa vammaiselle esimerkiksi sitä, että välttämättömissä päivittäisissä toimissa avustaneet työntekijät saattavat vaihtua.

Uutissuomalaisen kysely: Suurin osa vastustaa ajatusta äitien paluusta työelämään nykyistä aiemmin

Uutissuomalaisen kyselyyn vastanneista 58 prosenttia vastustaa ajatusta siitä, että pienten lasten äitien tulisi palata nykyistä aiemmin työelämään. Äidit patistaisi työelämään nykyistä aikaisemmin joka viides vastaaja. Jokseenkin yhtä monella eli 22 prosentilla ei ole kantaa asiaan.

Tiedot käyvät ilmi Uutissuomalaisen gallupista, jossa kysyttiin tulisiko pienten lasten äitien palata nykyistä aiemmin työelämään. Uutissuomalainen teetti kyselyn Tietoykkösellä. Verkkokyselyyn vastasi 1 000 ihmistä 21.–25. helmikuuta. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Pari päivää hyviä hiihtosäitä, sitten pilvistyy

Keskiviikolle ja torstaille on vielä luvassa hyviä hiihtosäitä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Torstaina eri puolilla maata on myös aurinkoista, lukuun ottamatta Etelä-Lapin kevyttä lumisadetta.

Torstaina etelästä lähestyy lumisade, joka liikkuu perjantaina maan yli kohti pohjoista. Heikkoja lumisateita on siis luvassa suuressa osassa maata. Samalla sää lauhtuu, ja lämpötila voi eteläisimmässä Suomessa olla nollan tienoilla.

Trump suomi tiedotustilaisuudessa EU:n kauppapolitiikkaa ja myönsi Venäjän sekaantuneen vaaleihin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump joutui ottamaan kantaa useisiin päivän polttaviin aiheisiin tiedotustilaisuudessa Valkoisessa talossa, kun Ruotsin pääministeri Stefan Löfven oli vierailulla Washingtonissa.

Trump teki tiedotustilaisuuden alussa selväksi, ettei ole luopumassa aikeistaan asettaa kiistanalaisia tuontitulleja. Trumpin mukaan Euroopan unioni on ollut erittäin ankara yhdysvaltalaisille.

Tiedotustilaisuudessa Trump jopa ehkä hieman yllättäen myös sanoi, että hänen mukaansa on selvää, että Venäjä ja muut maat sekaantuivat vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Trump ei kuitenkaan tarkentanut, mistä muista maista on kyse. Hän lisäsi, ettei sekaantumisella ollut vaikutusta vaalien lopputulokseen. (Lähde: AFP)

Trump toivoo, että Pohjois-Korean tarjous keskustella ydinaseriisunnasta on vilpitön

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo uskovansa ja toivovansa, että Pohjois-Korean tarjous keskustella ydinaseriisunnasta on vilpitön. Hän sanoi tiedotustilaisuudessa, että asia nähdään pian.

Etelä- ja Pohjois-Korea aikovat pitää huippukokouksen maiden rajalla huhtikuussa.

Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea on luvannut pidättäytyä ohjus- ja ydinkokeista vuoropuhelun ajan. Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea olisi myös valmis ydinaseriisuntaan, jos turvallisuus taataan.

Trump lisäksi sanoi, että Kiina voisi tehdä enemmän, mutta on silti tehnyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. (Lähde: AFP)

Trumpin johtava taloudellinen neuvonantaja eroaa - syynä erimielisyydet kauppapolitiikassa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin taloudellinen neuvonantaja Gary Cohn eroaa. Spekulaatioiden mukaan eron taustalla ovat erimielisyydet Trumpin uhkaamista tuontitulleista teräkselle ja alumiinille.

Valkoinen talo julkaisi tiedotteen Cohnin erosta tiistaina. Tiedotteessa Cohn sanoo muun muassa, että on ollut kunnia palvella Yhdysvaltoja. Trump puolestaan sanoo, että Cohn teki loistavaa työtä.

Cohn on ollut tärkeä talouspoliittinen neuvonantaja Valkoisessa talossa. Investointipankki Goldman Sachsin entinen puheenjohtaja Cohn muun muassa auttoi Trumpia puskemaan läpi verouudistuksen viime vuonna.

Valkoisen talon viranomaisen mukaan Cohn jättää tehtävänsä tulevien viikkojen aikana. (Lähde: AFP)

YK:n pääsihteeri vetoaa sotaa käyviin osapuoliin Syyriassa: Apu päästettävä perille

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vaatii, että avustussaattueet päästetään välittömästi Syyriaan. Guterresin mukaan kaikkien sotaa käyvien osapuolten pitäisi päästää apua tuovat kuorma-autot palaamaan Syyrian Itä-Ghoutaan Douman kaupunkiin, jotta humanitaarinen apu saadaan vietyä perille, kuten oli aiemmin Syyrian viranomaisten kanssa sovittu.

Itä-Ghoutaan sovittiin tulitauosta, jotta paikalle olisi mahdollisuus viedä humanitaarista apua ja evakuoida sairaita ja haavoittuneita.

Ensimmäinen avustussaattue piiritettyyn Itä-Ghoutaan pääsi perille maanantaina, mutta avun jakelu jouduttiin pian keskeyttämään ilmaiskujen takia. (Lähde: AFP)

Turvaneuvosto koolle pohtimaan syitä Syyrian toimimattomaan tulitaukoon

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu tänään hätäkokoukseen puimaan Syyrian toimimatonta tulitaukoa. Toista viikkoa sitten sovitun tulitauon piti taata 30 päivän ajaksi mahdollisuus toimittaa humanitaarista apua ja evakuoida sairaita ja haavoittuneita.

Ensimmäinen avustussaattue piiritettyyn Itä-Ghoutaan pääsi kuitenkin perille vasta toissa päivänä, mutta silloinkin avun jakelu jouduttiin pian keskeyttämään ilmaiskujen takia. Iskuissa kuoli ainakin 68 siviiliä.

Syyrian armeija aloitti viime kuussa suurhyökkäyksen alueelle ilmaiskujen, rakettitulen ja tykistökeskityksien saattelemana. Hyökkäyksessä on kuollut yli 800 siviiliä.

USA:n hallintolähteiden mukaan yhteiset sotaharjoitukset Etelä-Korean kanssa jatkunevat

Yhdysvallat suunnittelee jatkavansa yhteisiä sotaharjoituksia Etelä-Korean kanssa huolimatta mahdollisista diplomaattisista edistysaskelista Pohjois-Korean kanssa. Harjoituksien jatkumista kommentoi korkea Yhdysvaltain hallinnon viranomainen nimettömänä.

Yhdysvallat ja Etelä-Korea lykkäsivät yhteisiä sotaharjoituksiaan Pyeongchangin olympialaisten ajaksi. Hallinnon viranomaisen mukaan on luonnollista, että harjoitukset jatkuvat kisojen jälkeen.

Uutistoimisto AFP:n lähteen mukaan harjoituksia on harkittu toukokuun puolenvälin tienoille, jolloin eilen ilmoitettu Pohjois-Korean ja Etelä-Korean huippukokous on jo pidetty.

Pohjois-Korea on tavannut tulkita sotaharjoitukset provokaatioksi. (Lähde: AFP)

Laine iski hattutempun New York Rangersia vastaan - ohitti tulokaskautensa maalitilastot

Jääkiekon NHL:ssä Winnipegin Patrik Laine on tehnyt hattutempun ottelussa New York Rangersia vastaan. Ottelun kaikki maalit tehnyt Laine avasi maalihanansa ensimmäisen erän päätösminuutilla. Toisen kerran Laine osui toisen erän puolessa välissä ja hattutempun täydentävä maali syntyi, kun peliaikaa oli jäljellä noin puoliminuuttia.

Ottelu päättyi vieraissa pelanneen Winnipegin 3–0-voittoon.

Hurjassa iskussa oleva Laine on nyt tehnyt tehopisteitä yhdeksässä ottelussa putkeen. New York Rangersia vastaan syntyneiden maalien myötä Laine myös rikkoi tulokaskautensa tilastot, joihin kirjattiin 73 ottelussa 36 maalia. Tällä kaudella Laine on nyt tehnyt 38 maalia 66 ottelussa.

Real Madrid ja Liverpool näyttivät tietä Mestarien liigan puolivälieriin

Jalkapallon Mestarien liigan kaksi kertaa peräkkäin voittanut Real Madrid jatkaa tämän kauden liigassa kahdeksan parhaan joukkoon. Real pudotti neljännesvälierissä jatkosta ranskalaisen Paris Saint-Germainin yhteismaalein 5–2.

Real Madridin 2–1-vierasvoiton Pariisissa varmistivat toisen puoliajan maaleillaan Cristiano Ronaldo ja Casemiro.

Illan toisessa neljännesvälierässä Liverpool ja Porto pelasivat 0–0-tasapelin. Liverpool selviytyi puolivälieriin yhteistuloksella 5–0.