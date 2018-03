Väyrynen sai jäsenyytensä kansalaispuolueessa takaisin toistaiseksi – oikeus määräsi erottamisen väliaikaiseen täytäntöönpanokieltoon

Paavo Väyrysen erottaminen kansalaispuolueesta on kumottu toistaiseksi ja hän kuuluu teknisesti edelleen puolueeseen. Helsingin käräjäoikeus määräsi tänään, että kansalaispuolueen hallituksen viime lauantaina vuosikokouksessaan tekemän erottamispäätöksen täytäntöönpano keskeytetään.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että puolueen lauantaisen hallituksen kokouksen ja yhdistyksen vuosikokouksen päätökset eivät väliaikaisesti päde.

Puolue kertoi viime lauantaina erottavansa sekä keskustaan että itse perustamaansa kansalaispuolueeseen kuuluvan Väyrysen. Syynä olivat puolueen mukaan muun muassa tilinkäyttöön liittyvät väärinkäytökset ja vaaliraharikkomukset.

Väyrysen mukaan koko lauantain kokous oli laittomasti järjestetty. Hänen mukaansa järjestäjät pitivät kokouksen muun muassa puolueen sääntöjen ja yhdistyslain vastaisesti. Niinpä hän jätti asiasta moitekanteen Helsingin käräjäoikeuteen ja vaatii kokousten päätösten kumoamista.

Nyt annetussa päätöksessä on kyse ainoastaan siitä, että käräjäoikeus määräsi erottamisen hyllylle ainakin siksi aikaa, kunnes on ratkaistu, oliko kokoukset pidetty asianmukaisesti.

Käräjäoikeus päätti jo aiemmin keskeyttää kansalaispuolueen joulukuisen ja helmikuisen kokouksen päätösten täytäntöönpanon.

Kilpeläinen pitää Väyryselle ovea raollaan

Kansalaispuolue jatkaa kinasteluaan Väyrysen asemasta puolueessa. Puolue repesi viikonloppuna kahtia, kun Sami Kilpeläisen johtama siipi erotti Väyrysen. Puoluesiipi kertoo menettäneensä luottamuksen Väyrysen toimintaan.

– Tästä eteenpäin asia on juristien hoidossa, Kilpeläinen sanoi tänään pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Kilpeläinen pitää kuitenkin Väyryselle yhä ovea raollaan. Hänen mukaansa Väyrynen voitaisiin ehkä myöhemmin hyväksyä uudelleen puolueeseen. Hän korosti, että linjaeroja Väyrysen kanssa ei juuri ole.

– Älä koskaan sano ei, hän totesi asiaa kysyttäessä.

Erottamispäätöksen kannalla olivat myös Piia Kattelus ja Tuula Komsi, jotka näyttävät suhtautuvan epäilevämmin Väyryseen. Komsi kertoi kokevansa, että on tullut petetyksi ja joutunut "vastoin tahtoaan" pettämään myös muita puolueen jäseniä kehottamalla heitä luottamaan Väyryseen. Katteluksen mielestä kansalaispuolueessa on ollut paha valuvika, sillä käytännössä päätökset on tehnyt pieni joukko muilta kyselemättä.