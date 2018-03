Tutkija: "Tämä on mullistava muutos suomalaisten seksielämässä"

"Tämä on mullistava muutos suomalaisten seksielämässä", kuvailee Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula . Hän arvioi, että suomalaisnaisten halu toisia naisia kohtaan on kasvanut rajusti ja tullee yhä kasvamaan.

Muutos koskee erityisesti nuoria, alle kolmekymppisiä naisia, joilla on sekä halukkuutta toisia naisia kohtaan että seksikokemuksia toisten naisten kanssa yhä enemmän.

- 1990-luvulla tällaista ilmiötä ei ollut, vaan muutos alkoi näkyä vasta 2000-luvulla, Kontula sanoo.

Peräti 40 prosenttia parikymppisistä ja lähes 30 prosenttia kolmekymppisistä kertoo olevansa seksuaalisesti kiinnostunut myös naisista. Nelikymppisistä näin kertoo joka viides.

Seksuaalisia kokemuksia toisen naisen kanssa on ollut useammalla kuin joka viidennellä nuorella naisella. Kolme- ja nelikymppisistä naisista samanlaisia kokemuksia on ollut hieman alle viidenneksellä. Tiedot selviävät tuoreimmasta Finsex-tutkimuksesta, joka on julkaistu vuonna 2016.

