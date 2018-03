Suomen Kuvalehti ja Yle: Poliisi tutkii lahjusepäilyjä Nuorisosäätiössä

Ylen ja SK:n mukaan poliisi tutkii, onko lahtelainen rakennusliike Salpausselän Rakentajat järjestänyt satojentuhansien eurojen maksuja Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtajan Perttu Nousiaisen tilille. Poliisi tutkii myös lainoja, joita Nousiaisen ja Nuorisosäätiön asiamiehen Aki Haaron yhtiöt ovat saaneet virolaisilta pöytälaatikkoyhtiöiltä. Poliisi haluaa Ylen mukaan selvyyden, mistä lainarahat ovat alun perin peräisin.

Ylen haastattelussa Perttu Nousiainen kiisti saaneensa rahavirtoja tai lainoja virolaisilta ja veroparatiisiin rekisteröidyiltä yhtiöiltä. Aki Haaro ei halunnut kommentoida asiaa Ylelle.

Myöskään poliisi ei halunnut kommentoida tapausta Ylelle esitutkinnan ja asian selvittelyn ollessa vielä kesken.

STT ei tavoittanut keskiviikkona Nousiaista eikä Haaroa.

Rahaliikenne nousi Ylen ja SK:n mukaan esille poliisin tutkiessa toista tapausta. Tammikuun lopulla muun muassa Hämeen Sanomat ja Etelä-Suomen Sanomat uutisoivat, että verohallinto oli tehnyt poliisille tutkintapyynnön, jossa pyydettiin selvittämään, ovatko Salpausselän Rakentajien toiminnasta vastuussa olevat henkilöt syyllistyneet verorikokseen. Esitutkinta liittyy vuosiin 2015–2016.

Salpausselän Rakentajat on osa SSR-konsernia, joka on viime vuosina ollut Nuorisosäätiön tärkeä yhteistyökumppani monissa rakennushankkeissa eri puolilla maata, SK ja Yle kirjoittavat.

Yle ja SK kertovat, että poliisitutkimusten mukaan Salpausselän Rakentajat on maksanut miljoonia euroja konsulttipalkkioina virolaisille pöytälaatikkoyhtiöille. Näitä maksuja on kirjattu yhtiön verovähennyskelpoisiksi kuluiksi, mutta viranomaiset epäilevät laskujen olevan tekaistuja.

Ylen ja SK:n mukaan poliisi haluaa nyt selvittää, liittyykö miljoonien eurojen kuittikauppaepäilyyn myös lahjusten maksua.

Tutkinnassa on selvinnyt, että kaksi virolaista pöytälaatikkoyhtiötä on myöntänyt useiden satojentuhansien eurojen lainat Haaron ja Nousiaisen yhtiöille. Virolaiset yhtiöt ovat samoja, joille Salpausselän Rakentajat on maksanut tekaistuiksi epäiltyjä konsulttipalkkioita, Yle ja SK kertovat.