Kari Kulmala vaatii: Poliisiopiskelijoiden opintososiaaliset edut palautettava

Ilmainen asuminen, ruoka ja terveydenhuolto poistettiin POLAMK:n opiskelijoilta vuonna 2014. Sen jälkeen on selkeästi havaittu, että kurssin aloitusmäärät ovat pudonneet, samoin alanvaihtajien määrä. Samalla hakijat ovat nuorentuneet.

- Tämä on harmillista, sillä Suomessa olisi tarvetta sadoille uusille poliiseille. Poliiseja on Suomessa väestömäärään nähden vähiten koko Euroopassa samalla, kun meillä on pinta-alaltaan mantereen viidenneksi suurin valtio. Yksistään muihin Pohjoismaihin verrattuna poliisivajausta on tuhansia, poliisitaustainen Kulmala harmittelee.

Nykyisessä tilanteessa moni muu uravalinta on Kulmalan mukaan koulutukseen hakijalle huomattavasti houkuttelevampi kuin poliisiura.

- Uskon, että opintososiaalisten etujen palauttaminen vahvistaisi sekä nuorten ikäluokkien rekrytoitumista, että motivoisi myös niin sanottuja uranvaihtajia hakeutumaan poliisikoulutukseen, Kulmala arvioi.