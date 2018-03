S-kauppa vetää myynnistä erän jäätelötuutteja - myyty muun muassa Prismoissa

SOK vetää pois markkinoilta kuuden kappaleen pakkauksessa myytyjä X-tra jäätelötuutteja. Takaisinveto koskee tuotteita, joiden EAN-koodi on 7340011403487. Pakkaukseen merkitty parasta ennen -päiväys on 12.12.2019.

Markkinoilta pois vedettäviä jäätelöitä on myyty Prismoissa, S-marketeissa, Sokoksissa sekä yksittäisissä Alepoissa ja ABC-myymälöissä ympäri Suomen.

Takaisinvedon syy on valmistajan (Kilargo Sp. z.o.o., Puola) tuotantolinjastolla tapahtunut virhe. Erässä käytettyyn jäätelömassaan on sekoittunut pieni määrä kananmunaa sisältävää jäätelömassaa. Tuote ei tästä syystä sovi henkilöille, jotka ovat allergisia kananmunalle. Muille tuote on turvallinen käyttää.

Kananmunalle allergisia kuluttajia pyydetään hävittämään tuote.