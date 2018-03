Rahtialuksen hinaus etenee Tallinnan edustalla – vuodon saanut alus saapuu perille päivän aikana

Suomenlahdella pulaan joutuneen rahtialuksen hinaus Viroon on loppusuoralla. Helsingin meripelastuslohkokeskuksesta kerrottiin aamulla, että rahtialuksen hinaus on edennyt Tallinnan edustalle. Vuodon saanut alus on tarkoitus korjata Tallinnassa.

Johtokeskusupseeri Janne Ryönänkosken mukaan hinausta ovat olleet turvaamassa Suomesta vartiolaiva Tursas ja Virosta vartiolaiva Kindral Kurvits. Panaman lipun alla liikennöivä rahtialus Glory Hongkong oli matkalla Pietariin, kun se teki hätäilmoituksen vuodosta ja alukseen päässeestä vedestä torstaina puolenpäivän aikaan. Alus oli tuolloin Suursaaren länsipuolella Suomenlahdella. Rahtialuksen yli 20-henkinen miehistö on edelleen aluksella, eikä heillä ei ole ollut välitöntä vaaraa. Ryönänkoski kertoo, että aluksen vuototilanteesta ei ole myöskään aiheutunut vahinkoa ympäristölle. Hänen mukaansa tarkkaa syytä vuodolle ei ole tiedossa.