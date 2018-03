Ugandalaislehti: Turvallisuuspalvelu sanoo suomalaismiehen kuolemaa "suunnitelluksi"

Ugandan turvallisuuspalvelun mukaan suomalaismiehen kuolema oli tahallaan aiheutettu, toisin kuin paikallinen poliisi on arvioinut, kertoo ugandalaislehti Daily Monitor . Lehden mukaan poliisi katsoo suomalaismiehen kuolleen huumeisiin.

Turvallisuuspalvelu on aiemminkin kyseenalaistanut poliisitutkinnan tuloksia. Kiistaan todisteiden aitoudesta voi liittyä sekin, että Ugandassa turvallisuuspalvelu ja poliisi käyvät valtataistelua.

Aiemmin tällä viikolla turvallisuuspalvelu toi julkisuuteen epäilyjä siitä, että suomalaismiehen käyttämän hotellin turvakameran nauhaa oli peukaloitu.

Turvallisuuspalvelun tuoreista kommenteista kertoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat.

Suomalaismies löydettiin kuolleena hotellihuoneesta Kampalassa helmikuun alussa. Tapaukseen liittyviä kysymyksiä on edelleen auki. Miehen kanssa matkalla olleelta entiseltä kokoomuksen viestintäministeriltä Suvi Lindéniltä on penätty selitystä siitä, mitä hän teki Ugandassa. Lindén on ollut julkisuudessa niukkasanainen.

Tapaukseen liittyvissä tutkimuksissa kävi Suomessa ilmi, että Kampalassa kuollut mies oli saanut asetarvikeyhtiö Patrian myyntipäälliköltä luvan jakaa yhtiön esitteitä matkallaan. Kolme yhtiön edustajaa erosi tapauksen vuoksi.