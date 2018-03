Yön uutiskooste: Äidinkielen essee aloittaa yo-kirjoitusten koepäivät, poliisin valvonta iskee suojatiekäytökseen

Osa STT:n haastattelemista TE-toimistojen johtajista laajentaisi aktiivisuusehtoon laskettavien palveluiden kirjoa. Nyt malli voi ohjata työttömiä vääriin palveluihin, joilla työttömyysturvan leikkauksen voi kuitenkin välttää.

Poliisin tehovalvonta iskee autoilijoiden suojatiekäytökseen

Poliisi valvoo tällä viikolla erityisesti suojatiesääntöjen noudattamista sekä autoilijoiden turvavöiden ja kännykän käyttöä.

Poliisi huomauttaa, että jalankulkijoiden loukkaantumisista yli puolet tapahtuu suojateillä. Erityisen vaarallinen suojatie on iäkkäille ja lapsille. Onnettomuusriski kasvaa, jos autoilija keskittyy johonkin muuhun kuin liikenteeseen.

Kolme neljästä suojatiellä kuolleesta ja joka kolmas loukkaantuneista on yli 65-vuotias. Useampi kuin joka neljäs loukkaantuminen sattuu lapselle tai nuorelle, tiedottaa poliisi.

Äidinkielen essee aloittaa yo-kirjoitusten tiiviit koepäivät

Kevään ylioppilaskirjoitusten tiiviit koepäivät ja kirjalliset kokeet aloittaa tänään äidinkielen esseekoe. Lisäksi abiturientit osallistuvat tänään suomi ja ruotsi toisena kielenä -kokeisiin.

Ylioppilaskokeen digitalisoiminen on meneillään, ja suuri osa kokeista suoritetaan jo nyt sähköisesti. Koko tutkinnon on määrä olla digitaalisessa muodossa keväällä 2019, sähköiseen muotoon siirrytään viimeiseksi matematiikassa.

Kevään ylioppilaskirjoitukset päättyvät maaliskuun 28. päivä.

USA:n taloutta uhkaavat samanaikaisesti ylikuumeneminen ja kauppasota

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin oppikirjojen vastainen talouspolitiikka on aiheuttanut tilanteen, jossa maan taloutta uhkaavat samanaikaisesti liian kiihkeä talouskasvu ja kasvun hidastuminen.

Liian kiihkeäksi kasvu saattaa yltyä veronalennusten vuoksi. Professori Alan Auerbach Kalifornian yliopistosta Berkeleystä pitää veronalennuksia elvytystoimena, jota ei olisi pitänyt tehdä, kun talous oli jo valmiiksi kasvussa ja työttömyys alhaista.

Hidastumisen vaara puolestaan johtuu kauppasodan uhasta, joka syntyi Trumpin asetettua alumiinille ja teräkselle tuontitullit.

Trump uhkaa saksalaisia autofirmoja tuontitulleilla

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkaa asettaa uusia tuontitulleja – tällä kertaa saksalaisille autoille.

Trump sanoi viikonloppuna kampanjatilaisuudessa Pennsylvaniassa, että mikäli Eurooppa ei alenna amerikkalaistuotteilta perimiään tulleja, Yhdysvallat vastaa uusilla tulleilla saksalaisautoille.

Hän on esittänyt samansuuntaisia uhkauksia aiemmin Twitterissä. Ennen virkaan astumistaan hän väläytti saksalaisautoille jopa 35 prosentin tullimaksuja. (Lähde: AFP)

Ainakin kaksi kuollut helikopteriturmassa Manhattanilla

Yhdysvalloissa ainakin kaksi ihmistä on kuollut helikopteriturmassa New Yorkin Manhattanilla. New Yorkin pormestarin tiedottaja kertoo Twitterissä, että helikopteri syöksyi East River -jokeen. Neljä ihmistä saatiin pelastettua, mutta kolme heistä taistelee hengestään sairaalassa.

Pelastuslaitoksen mukaan kopterin lentäjä onnistui vapautumaan turvavöistään, mutta kaikki viisi matkustajaa jäivät jumiin kopteriin, kunnes pelastussukeltajat pelastivat heidät. (Lähde: AFP)

Mies hyökkäsi puukolla vartijan kimppuun Iranin lähettilään kodin edessä Wienissä - ammuttiin kuoliaaksi

Wienissä Itävallassa Iranin suurlähettilään asuntoa vartioinut vartija on ampunut kuoliaaksi miehen, joka oli hyökännyt hänen kimppuunsa puukolla. Hyökkääjä oli 26-vuotias itävaltalainen.

Hyökkäys tapahtui hieman ennen puolta yötä paikallista aikaa. (Lähde: AFP)

Times: May päättämässä Venäjän-vastaisista toimista ex-agentin murhayrityksen vuoksi

Britannian pääministeri Theresa Mayn odotetaan syyttävän pian julkisesti Venäjää entisen venäläisagentin Sergei Skripalin murhayrityksestä. Times-lehden lähteiden mukaan Britannian poliisi ja turvallisuuspalvelu ovat saaneet kerättyä riittävästi todisteita Venäjän osallisuudesta, ja May valmistautuu asettamaan Venäjän-vastaisia pakotteita ja karkottamaan venäläisdiplomaatteja.

Kansallisen turvallisuuden neuvosto kuulee tänään kokouksessaan tuoreet tiedot tapauksen tutkinnasta.

Saksassa on määrä allekirjoittaa sopimus hallitusohjelmasta

Saksassa kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien on määrä allekirjoittaa tänään sopimus hallitusohjelmasta. Hallituksen synty varmistui, kun yhteistyö hyväksyttiin maaliskuun alussa sosiaalidemokraattien jäsenäänestyksessä.

Hallitusta johtaa jo neljännen kautensa liittokanslerina aloittava kristillisdemokraattien Angela Merkel.

Saksa on ollut ilman varsinaista hallitusta viime syyskuun vaaleista lähtien.

Suomalaiset eivät yltäneet kärkisijoille paralympialaisten maastohiihdossa, curlingissa Suomi hävisi Kiinalle

Pyeongchangin paralympialaisissa suomalaishiihtäjä Inkki Inola on sijoittunut sijalle 10. miesten maastohiihdon 20 kilometrillä. Toinen suomalainen, Rudolf Klemetti, hiihti sijalle 12.

Voiton maastohiihdossa vei kanadalainen Brian Mckeever, toiseksi tuli Valko-Venäjän Yury Holub ja kolmanneksi Ranskan Thomas Clarion.

Pyörätuolicurlingin tämän päivän ensimmäisessä ottelussa Suomi hävisi Kiinalle. Kiinan joukkue voitti ottelun 6–4.

Seuraavaksi Suomen pyöratuolicurlingjoukkue kohtaa USA:n. Ottelu alkaa kello 7.35 Suomen aikaa.

Bulls voittoon, Markkanen keräsi 19 pistettä

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen Chicago Bulls on voittanut Atlanta Hawksin pistein 129–122. Markkanen sai ottelussa 19 pistettä ja nappasi kahdeksan levypalloa. Bullsin kovimmille pisteille ylsivät Zach LaVine ja Bobby Portis, jotka molemmat keräsivät 21 pistettä.

Edellisen ottelun Detroit Pistonsia vastaan Bulls hävisi lukemin 99–83.