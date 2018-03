Korkeakoulujen yhteishaku alkaa - Karelia-ammattikorkeakoulussa haussa 19 koulutusta

Korkeakoulujen kevään yhteishaku alkaa keskiviikkona 14. maaliskuuta. Haku jatkuu 28. maaliskuuta saakka.

Esimerkiksi Karelia-ammattikorkeakoulussa on haussa 19 koulutusta, joista ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavia koulutuksia on viisi.

Haussa on tällä kertaa myös International Business -koulutus, johon oli mahdollista hakea jo tammikuussa.

- Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa on helpotettu entisestään työelämässä olevien ja muualla Suomessa asuvien mahdollisuuksia lisätä asiantuntijuuttaan. Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen -koulutus on mahdollista suorittaa kokonaan etäopintoina. Uusiutuvan energian koulutuksessa lähipäiviä on yksi tai kaksi kuukaudessa, Karelia-ammattikorkeakoulu tiedottaa.

Uutena hakukohteena on ammattikorkeakoulun mukaan konetekniikan monimuotokoulutus, jossa voi suorittaa opintonsa joko suunnittelu- tai tuotantopainotteisen ohjelman mukaisesti.

Kaikkiin koulutuksiin järjestetään valintakokeet touko-kesäkuun vaihteessa, ja opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28. kesäkuuta. Opinnot alkavat elokuussa.