Verottaja lähettää pikapuoliin postia 2,1 miljoonalle ihmiselle

Verohallinnon ennakkotilastojen perusteella kiinteistövero tuottaa tänä vuonna kunnille noin 1 844 miljoonaa euroa, mikä on noin 50 miljoonaa euroa enemmän verrattuna viime vuoden toteutuneeseen verotuottoon. Suurin osa kiinteistöverosta kertyy aikaisempien vuosien tapaan rakennuksista. Maapohjan osuus on noin 27 prosenttia tuotosta. Kiinteistöveron tuoton kasvua vauhditti yleisen kiinteistöveroprosentin ja muun kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin ylärajan nosto, tiedottaa Verohallinto.

Yleinen kiinteistöveroprosentti on noussut 41 kunnassa, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 27 kunnassa ja muiden asuinrakennusten veroprosentti 44 kunnassa.

Kiinteistöverotuspäätökset saapuvat pian postissa. Verotuspäätöksiä lähetetään yli 2,1 miljoonaa kappaletta. Päätös ja sen mukana tulleet ilmoitus- ja selvitysosa tulee tarkistaa, muistuttaa Verohallinto.

Kiinteistöveroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 8. tai 15. toukokuuta. Oma palautuspäivä on merkitty ilmoituksen etusivulle. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien viimeinen palautuspäivä on 30. huhtikuuta.

Asiakkaille määrätyistä kiinteistöveroista 37 prosenttia on sellaisia, joissa maksettava vero jää alle 170 euron. Kiinteistöveroa ei määrätä, jos vero on alle 17 euroa. Näitä kiinteistön omistajia on noin 2 prosenttia. Alle 170 euron kiinteistövero maksetaan kerralla ensimmäisenä eräpäivänä ja sitä suurempi vero tulee maksettavaksi kahdessa erässä. Eräpäivät ovat 3. syyskuuta ja 15. lokakuuta.