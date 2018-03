Pappi Ismo Seivästö toimi kristillisten kansanedustajana vuosina 1991-1995 ja 1999-2003. Sitten hän putosi eduskunnasta. Seivästö on nostanut yhtäjaksoisesti kansanedustajan sopeutumiseläkettä huhtikuusta 2003 alkaen (Iltalehti, 9.3.) Samalla hän on toiminut kappalaisen virassaan, mutta tehnyt puolikasta työaikaa kymmenkunta vuotta. Seivästön sopeutumiseläkkeen suuruus on noin 2000 euroa kuukaudessa.